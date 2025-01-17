2025 Miraç Kandili Ne Zaman, Bugün Kandil mi? İşte En Güzel ve En Anlamlı Miraç Kandili Mesajları

Müslümanların önemli günlerinden biri olan Miraç Kandili'ne sayılı günler kaldı. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı" Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu. Dinin temel taşlarından biri olan İsra ve Miraç mucizesinin yıldönümü olan bu özel gece, 26 Ocak 2025 Pazar gününe denk geliyor.