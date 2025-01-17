2025 Miraç Kandili Ne Zaman, Bugün Kandil mi? İşte En Güzel ve En Anlamlı Miraç Kandili Mesajları
Üç ayların başlamasıyla birlikte "Miraç Kandili ne zaman, bugün kandil mi?', 'En güzel ve en anlamlı Miraç Kandili mesajları' ve 'Miraç Kandili'nin anlamı ve önemi nedir?" sorusu araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi ile birlikte merak edilen Miraç Kandili'nin tarihi belli oldu. İşte Miraç Kandili'nin anlamı ve Miraç Kandili'nde sevdiklerinize atılacak en güzel ve en anlamlı mesajları...
Kaynak: Haber Merkezi
Müslümanların önemli günlerinden biri olan Miraç Kandili'ne sayılı günler kaldı. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı" Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu. Dinin temel taşlarından biri olan İsra ve Miraç mucizesinin yıldönümü olan bu özel gece, 26 Ocak 2025 Pazar gününe denk geliyor.
MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI NEDİR?
Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (sav) bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edildiği kutsal bir gecedir. Bu mucizevi olay, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.
MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu. Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi. Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?
Bu gece, nafile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve dua etmek önemlidir. Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim ve dua okuması tavsiye edilir.
Fakirlere yardım etmek, yetim okutmak gibi hayırlı işler yapmak sevapları artırır. Allah'a şükretmek önemlidir. Aile ve yakınlarla bir araya gelerek sohbet etmek, din sohbetlerine katılmak da Miraç Kandili'nin ruhuna uygun davranışlardır.
İŞTE EN GÜZEL VE EN ANLAMLI MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
"Tüm İslam âleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Bu kutlu gecenin tüm dünya için salgın hastalıklardan arınmış, sağlıklı, huzurlu ve bereketli günlere vesile olmasını temenni ediyorum."
"Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Türk İslam âleminin Miraç kandili kutlu olsun."
"Tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili kutlu olsun... Allah'ım dua ediyorum bu illetten umarım bir an önce tüm insanlık kurtulur."
"Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle. Herkese hayırlı günler."