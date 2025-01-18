2025 Dünyanın En Güçlü Donanmaya Sahip Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Değişti

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü kara ve hava kuvvetlerinin ardından bu kez ülkelerin donanma güçlerine ilişkin yeni listeyi açıkladı. Birçok farklı kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede2025 yılı için Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Dünyanın en güçlü donanmaları listesinde önceki yıllara göre Türkiye'nin ciddi oranda düşüş gösterdiği görüldü. Geçtiğimiz yıl 10. sırada yer alan Türkiye'nin 2025 yılındaki yeri şaşırttı.