2025 Dünyanın En Güçlü Donanmaya Sahip Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Değişti
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi değişti. Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli Global Firepower, 2025 listesini yayınladı. Türkiye geçen yıla göre ciddi oranda düştüğü görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü kara ve hava kuvvetlerinin ardından bu kez ülkelerin donanma güçlerine ilişkin yeni listeyi açıkladı. Birçok farklı kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede2025 yılı için Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Dünyanın en güçlü donanmaları listesinde önceki yıllara göre Türkiye'nin ciddi oranda düşüş gösterdiği görüldü. Geçtiğimiz yıl 10. sırada yer alan Türkiye'nin 2025 yılındaki yeri şaşırttı.
20- Japonya
19- Meksika
18- Birleşik Arap Emirlikleri
17- TÜRKİYE
16- Yunanistan
15- Portekiz
14- İtalya
13- Kuzey Kore
12- Güney Kore
11- Myanmar
10- Kolombiya
9- Finlandiya
8- Sri Lanka
7- Tayland
6- Hindistan
5-İsveç
4- Endonezya
3- Rusya
2- ABD
1- Çin