2025 Dünyanın En Güçlü Donanmaya Sahip Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Değişti

Dünyanın en güçlü donanmaları listesi değişti. Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli Global Firepower, 2025 listesini yayınladı. Türkiye geçen yıla göre ciddi oranda düştüğü görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

2025 Dünyanın En Güçlü Donanmaya Sahip Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Değişti - Resim: 1

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü kara ve hava kuvvetlerinin ardından bu kez ülkelerin donanma güçlerine ilişkin yeni listeyi açıkladı. Birçok farklı kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede2025 yılı için Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Dünyanın en güçlü donanmaları listesinde önceki yıllara göre Türkiye'nin ciddi oranda düşüş gösterdiği görüldü. Geçtiğimiz yıl 10. sırada yer alan Türkiye'nin 2025 yılındaki yeri şaşırttı.

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2025 Dünyanın En Güçlü Donanmaya Sahip Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Değişti - Resim: 2

20- Japonya

19- Meksika

18- Birleşik Arap Emirlikleri

17- TÜRKİYE

16- Yunanistan

15- Portekiz

14- İtalya

13- Kuzey Kore

12- Güney Kore

11- Myanmar

10- Kolombiya

9- Finlandiya

8- Sri Lanka

7- Tayland

6- Hindistan

5-İsveç

4- Endonezya

3- Rusya

2- ABD

1- Çin

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