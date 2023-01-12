2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı: İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Londra merkezli Henley Passport Index şirketi en güçlü ve zayıf pasaportları belirledi. 5 yıl üst üste dünyanın en güçlü pasaportu seçilen Japonya zirveyi yine kaptırmazken Irak, Suriye ve Afganistan gibi ülkeler ise son sıralara yerleşti. İşte listede Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

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2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı: İşte Türkiye'nin listedeki yeri - Resim: 1

Küresel çapta seyahat pandemi sonrası yüzde 75 artarken ülkelerin vizeli veya vizesiz seyahat olanaklarını değerlendiren Henley Passport Index, dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportlarını açıkladı.

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2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı: İşte Türkiye'nin listedeki yeri - Resim: 2

193 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Japonya 5 yıl üst üste dünyanın en güçlü pasaportu seçilirken Afganistan dünyanın en zayıf pasaportu seçildi.

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2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı: İşte Türkiye'nin listedeki yeri - Resim: 3

Bir diğer Asya ülkesi Singapur 192 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunarak 2. sırada yer aldı. Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Almanya ve İspanya 3. sırayı paylaşıyor.

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2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı: İşte Türkiye'nin listedeki yeri - Resim: 4

Avrupa ülkeleri Finlandiya, İtalya ve Lüksemburg ise 4. sırada yer aldı. Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç, 188 destinasyona vizesiz veya varışta vize seçeneğiyle 5. sırada yer aldı.

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