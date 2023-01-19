2022’de Google’da en çok aratılan rüyalar belli oldu

Dünya genelinde yılanlardan sonra ise dişlerin dökülmesiyle ilgili görünen rüyalar Google’da en çok arananların listesinde. Bulgulara göre, BK de dahil olmak üzere Batı Avrupa'nın önemli bir kısmında, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Amerika'da en çok "rüyada dişlerin dökülmesi" gibi ifadeler araştırılıyor. (Yeni Çağ)