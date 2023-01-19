2022’de Google’da en çok aratılan rüyalar belli oldu
Google Türkiye, bir paylaşımda bulunarak, 2022’de Google’da en çok aratılan rüyaların listesini açıkladı. İşte merak edilen rüyaların listesi…
Google’da en çok aratılan rüyalar bu şekilde başlıyor. “Rüyada yazın kar yağdığını görmek, rüyada altın toplamak, rüyada erkek bebek doğurmak, rüyada su içtiğini görmek, rüyada görücü gelmesi” gibi ifadeler listede yer alıyor.
Google’ın verilerine göre, "rüyada yılan görmek" ifadesi, Brezilya'da ayda 352 bin, Türkiye'de ise ayda 214 bin kez internette aratılıyor.
Google Year in Search 2022'in en merak edilenlere göre gördüğümüz rüyalar: Rüyada yazın kar yağdığını görmek, rüyada altın toplamak, rüyada erkek bebek doğurmak, rüyada su içtiğini görmek, rüyada görücü gelmesi gibi ifadeler açıklanan listede yer alıyor.
Dünya genelinde yılanlardan sonra ise dişlerin dökülmesiyle ilgili görünen rüyalar Google’da en çok arananların listesinde. Bulgulara göre, BK de dahil olmak üzere Batı Avrupa'nın önemli bir kısmında, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Amerika'da en çok "rüyada dişlerin dökülmesi" gibi ifadeler araştırılıyor. (Yeni Çağ)