2022'de doğan bebeklere en az verilen isimler açıklandı
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2022 yılında doğan 8 bin 366 bebeğe Alparslan, 8 bin 870 bebeğe ise Zeynep adı verildi.
Geçen yıl nüfus kütüklerine 1 milyon 22 bin 737 bebek tescil edildi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2022'de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve bir beşiz doğum gerçekleşti.
Geçen yılın en çok tercih edilen isimleri erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu. Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf da en çok tercih edilen diğer isimler oldu.
Geçen yıl 8 bin 870 bebeğe Zeynep adı verildi. 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel adı konuldu. Bu isimleri sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.