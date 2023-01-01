2022'de doğan bebeklere en az verilen isimler açıklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu. Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf da en çok tercih edilen diğer isimler oldu.