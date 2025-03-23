2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti

YENİ PRİSON BREAK’İN BAŞROLLERİ BELLİ OLDU

Amerika'nın en tehlikeli hapishanelerinden birinde geçecek bu yeni versiyonun başrollerinde Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger yer alacak. Üçlünün canlandıracağı karakterlerle hikayeye nasıl bir yön verileceği merak konusu olurken, kadroya dahil olan diğer isimler de açıklandı.

Dizide ayrıca Clayton Cardenas (Mayans M.C.), JR Bourne (Mayans M.C.), Georgie Flores (Into The Dark) ve Myles Bullock (BMF) gibi başarılı oyuncular da rol alacak.