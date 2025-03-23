2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
Efsanevi dizi Prison Break, yıllar sonra yepyeni bir versiyonla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hulu tarafından hazırlanan yeni yapım, orijinal dizinin evreninde geçecek ancak tamamen yeni karakterlere odaklanacak. Uzun süredir merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı.
YENİ PRİSON BREAK’İN BAŞROLLERİ BELLİ OLDU
Amerika'nın en tehlikeli hapishanelerinden birinde geçecek bu yeni versiyonun başrollerinde Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger yer alacak. Üçlünün canlandıracağı karakterlerle hikayeye nasıl bir yön verileceği merak konusu olurken, kadroya dahil olan diğer isimler de açıklandı.
Dizide ayrıca Clayton Cardenas (Mayans M.C.), JR Bourne (Mayans M.C.), Georgie Flores (Into The Dark) ve Myles Bullock (BMF) gibi başarılı oyuncular da rol alacak.
YAPIMCI KOLTUĞUNDA ELGİN JAMES VAR
Yeni Prison Break dizisinin yaratıcı koltuğunda, orijinal serinin yaratıcısı Paul T. Scheuring yerine Elgin James oturuyor. Mayans M.C. ve The Outlaws dizilerinin yapımcısı olarak tanınan James, projeye taze bir soluk getirecek. Scheuring ise sadece yapımcı olarak projeye dahil olacak.
HENÜZ İLK SEZON ONAYI VERİLMEDİ
Hulu, Prison Break'in yeni versiyonu için şimdilik yalnızca pilot bölüme onay verdi. Ancak platformun projeden oldukça umutlu olduğu ve ciddi bir aksilik yaşanmazsa ilk sezon onayının da kısa süre içinde geleceği belirtiliyor.