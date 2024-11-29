15 Yıllık Terzi Sırrını Verdi: Çamaşır Makinesine 2 Tane Atınca Kıyafetler Hazır Ütülenmiş Gibi Çıkıyor
Ütü, çoğu kişinin en sevmediği ev işlerinden biri ve saatlerce ütü yapmak sıkıcı olabiliyor. 15 yıllık terzi uyguladığı sırrı açıkladı. Çamaşır makinesine 2 tane atınca kıyafetler hazır ütülenmiş gibi çıkacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurutma makinesi sahibiyseniz, kıyafetlerinizin hızlıca kuruması büyük bir avantaj. Ancak kurutma makinelerinden çıkan kıyafetlerin kırışıklığı, kolayca ütülemek isteyenleri zorluyor. İşte bu sorunu çözmek için size pratik bir çözüm sunuyoruz: Çamaşır makinenize 2 buz küpü ve 1 su bardağı beyaz sirke eklemek...
KIYAFETLER HAZIR ÜTÜLENMİŞ GİBİ ÇIKACAK
Kurutma makinesine attığınız birkaç buz küpü, makine içindeki havayı nemlendirir ve buhar oluşturur. Bu buhar, kıyafetlerin liflerinin gevşemesini sağlayarak ütüleme ihtiyacını azaltır. Bu sayede makineden çıkardığınız kıyafetler daha yumuşak ve daha az kırışık olacaktır.
YUMUŞATICI BÖLÜMÜNE BİR BARDAK KOYUN
Beyaz sirke, çamaşırlarınızın daha temiz ve yumuşak olmasını sağlar. Yumuşatıcı bölümüne ekleyeceğiniz 1 su bardağı beyaz sirke, kıyafetlerin liflerini rahatlatarak kırışıklıkların oluşmasını engeller. Ayrıca, beyaz sirke, çamaşırlarınızdaki kötü kokuları da gidermeye yardımcı olur.
ÜTÜ YAPMA DERDİ BİTECEK
Bu iki basit yöntemle, ütüleme derdinden kurtulabilir ve zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Hem çevre dostu hem de ekonomik olan bu yöntem, aynı zamanda kıyafetlerinizin ömrünü uzatmanıza yardımcı olur.
Bu yöntemi uygulamadan önce, kıyafetlerinizin etiketindeki yıkama talimatlarını dikkatlice okuyun. Bazı hassas kumaşlar için bu yöntem uygun olmayabilir.
Beyaz sirke miktarını, çamaşır makinesinin kapasitesine ve çamaşırlarınızın miktarına göre ayarlayabilirsiniz.
Kıyafetlerinizi düşük ısıda kurutmak, kırışmaların oluşmasını önlemeye yardımcı olur.