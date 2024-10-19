15 Yıllık Servis Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesini Çalıştırmadan Önce Bu Tuşa Uzun Basın Farkı Görün

ECO MODU'NU KULLANIN

Yıkama modları, sıcaklık, süre ve su miktarının birleşiminden oluşur. Eco modu, diğer yıkama ayarlarına göre daha az su ve düşük sıcaklık kullanarak, uzun bir yıkama süresi gerektirir. Eco modunda yıkanan çamaşırların temizliğini sağlamak için daha uzun bir döngüye ihtiyaç duyulur. Yıkama sürecindeki en maliyetli kısım, suyun ısıtılmasıdır; tamburun hareketi ise çok az enerji tüketir.