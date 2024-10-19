15 Yıllık Servis Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesini Çalıştırmadan Önce Bu Tuşa Uzun Basın Farkı Görün
15 yıllık servis ustası, çamaşır makinelerinde en ekonomik ve etkili yıkama modunu açıkladı. Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce bu tuşa 5 saniye boyunca basılı tutunca makinenin ömrü uzayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
ECO MODU'NU KULLANIN
Yıkama modları, sıcaklık, süre ve su miktarının birleşiminden oluşur. Eco modu, diğer yıkama ayarlarına göre daha az su ve düşük sıcaklık kullanarak, uzun bir yıkama süresi gerektirir. Eco modunda yıkanan çamaşırların temizliğini sağlamak için daha uzun bir döngüye ihtiyaç duyulur. Yıkama sürecindeki en maliyetli kısım, suyun ısıtılmasıdır; tamburun hareketi ise çok az enerji tüketir.
Bu nedenle, Eco modu, sıcak suyla yapılan hızlı yıkamalara kıyasla daha ekonomik bir tercihtir. Çamaşır makinesinin enerji tüketiminin %90’ı suyu ısıtmak için harcandığı için, daha düşük sıcaklıkta yıkama, %35-59 daha az enerji tasarrufu sağlar. Ancak, Eco modunda zaman tasarrufu sağlanmadığını da belirtmek gerekir.
ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU TUŞA 5 SANİYE BOYUNCA BASILI TUTUN
Çamaşır makinesini temizleme modunda çalıştırmak için tamburda hiçbir çamaşır olmadığından emin olun. Ardından, makine panelindeki ortasında yıldız işareti bulunan ve parantez içinde iki tuşa aynı anda 5 saniye basarak temizleme programını başlatabilirsiniz. Temizleme programının başladığını gösteren bir ses duyacaksınız ve makineniz çalışmaya başlayacaktır.