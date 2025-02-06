15 Yıllık Hostes İtiraf Etti: Uçakta Bacak Bacak Üstüne Atarak Oturmayın

15 YILLIK HOSTES UYARDI

15 yıllık hostes, uçak yolculuklarında doğru oturma pozisyonunun sağlıklı bir seyahat için oldukça önemli olduğunu belirtirken, özellikle uzun süreli uçuşlarda bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle kalp rahatsızlığı, varis, sigara kullanımı gibi risk faktörleri bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor.