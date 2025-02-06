15 Yıllık Hostes İtiraf Etti: Uçakta Bacak Bacak Üstüne Atarak Oturmayın
Uçak yolculukları boyunca basit birkaç hareketin hayatınızı tehdit edebilecek kadar tehlikeli olduğunu biliyor muydunuz? 15 yıllık hostes, uçak yolculukları sırasında bacak bacak üstüne atarak oturmamak gerektiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Uçak yolculukları, beklenmedik sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Özellikle oturma pozisyonumuz, uzun uçuşlarda önemli bir rol oynar. 15 yıllık hostes, uçakta bacak bacak üstüne atarak oturmamak gerektiğini belirterek doğru oturma pozisyonunu açıkladı.
Uçak kabinindeki basınç değişiklikleri ve uzun süre hareketsiz kalma, vücudumuzda bazı olumsuz etkilere neden olabilir. Bacakları çaprazlamak yani bacak bacak üstüne atarak oturmak, damarlara baskı yaparak kan akışını yavaşlatır. Bu durum, bacaklarda kan pıhtısı oluşma riskini artırır. Oluşan pıhtılar, eğer akciğerlere ulaşırsa ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
UÇAKTA BACAK BACAK ÜSTÜNE ATARAK OTURMAYIN
Uçakta yolculuk esnasında bacak bacak üstüne atarak oturmayın, aksine bacaklarınızı uzatmaya ve hareket ettirmeye özen gösterin. Yolculuk sırasında uzun süre oturmaktan kaçının. Mümkün olduğunca sık ayağa kalkıp kısa yürüyüşler yapın. Vücudunuzun susuz kalmamasına özen gösterin çünkü su içmek, kan dolaşımını hızlandırır.
Ayrıca yolculuk esnasında sıkı olmayan ve bacakları sıkmayan çoraplar giymeye özen gösterin. Oturduğunuz yerde yapabileceğiniz basit egzersizlerle bacak kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Örneğin, ayak bileklerinizi çevirmek veya topuklarınızı kaldırıp indirmek gibi.
15 YILLIK HOSTES UYARDI
15 yıllık hostes, uçak yolculuklarında doğru oturma pozisyonunun sağlıklı bir seyahat için oldukça önemli olduğunu belirtirken, özellikle uzun süreli uçuşlarda bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle kalp rahatsızlığı, varis, sigara kullanımı gibi risk faktörleri bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor.