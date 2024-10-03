130 Yıllık Lanetli Geminin Sırrı Çözüldü

LANETLİ GEMİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

"John Evenson", 1884 yılında Milwaukee'de liman ve çekme römorkörü olarak inşa edilen 54 fit uzunluğunda bir gemiydi. Haziran 1895'te, Sturgeon Bay Gemi Kanalı'na giren büyük bir vapura yardım ederken kaybolmuştu. 1980'lerde yapılan dalışlarla geminin izine ulaşılmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştı. Farklı kaynaklar tarafından lanetli gemi olarak adlandırılan bu geminin derinliğinin 50 fit ile 300 fit arasında değiştiğini bildirmişti. Bu yeni keşif, denizcilik tarihinin önemli bir parçasını yeniden gün yüzüne çıkarmış oldu.