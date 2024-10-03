130 Yıllık Lanetli Geminin Sırrı Çözüldü
Michigan Gölü'nde 130 yıl önce kaybolan "John Evenson" adlı buharlı römorkör bulundu. 130 yıllık lanetli geminin sırrı çözüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Algoma'nın dört mil kuzeydoğusunda, Michigan Gölü'nde 130 yıl önce kaybolan "John Evenson" adlı buharlı römorkör bulundu. Tarihçiler Brendon Baillod ve Bob Jaeck, bu önemli keşfi gerçekleştirdi.
İkili, bölgedeki potansiyel gemi enkazı alanlarını inceleyerek, 13 Eylül Cuma günü uzaktan algılama ekipmanlarını konuşlandırdı. Ertesi gün, Wisconsin eyaletinden sualtı arkeoloğu Tamara Thomsen ve dalgıç Zach Whitrock ile birlikte, enkazı araştırmak ve belgelemek üzere bir araya geldiler. Bu, Baillod ve Jaeck'in son iki yıl içinde bulduğu üçüncü önemli gemi enkazı oldu.
LANETLİ GEMİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
"John Evenson", 1884 yılında Milwaukee'de liman ve çekme römorkörü olarak inşa edilen 54 fit uzunluğunda bir gemiydi. Haziran 1895'te, Sturgeon Bay Gemi Kanalı'na giren büyük bir vapura yardım ederken kaybolmuştu. 1980'lerde yapılan dalışlarla geminin izine ulaşılmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştı. Farklı kaynaklar tarafından lanetli gemi olarak adlandırılan bu geminin derinliğinin 50 fit ile 300 fit arasında değiştiğini bildirmişti. Bu yeni keşif, denizcilik tarihinin önemli bir parçasını yeniden gün yüzüne çıkarmış oldu.