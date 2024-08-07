12 Ağustos Gecesi Gökyüzüne Dikkat! 'Ateş Topu' Yağmuru Geliyor

ATEŞ TOPU GİBİ GÖRÜLECEK

Meteorların yer atmosferine giriş hızlarının ise saniyede ortalama 59 kilometre civarında olacağı belirtilen Gök Olayları Yıllığı’nda, “Perseid yağmuru sırasında ‘ateş topları’ denilen gök taşlarını da görmek mümkün. Ateş topları daha büyük bir ışık patlaması şeklinde ve daha uzun süre gözlenebilen, ayrıca parlaklıkları eksi 3 kadire ulaşan parlak meteorlardır.” ifadeleri yer aldı.

Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok meraklı da bu dönemde şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle şöleni seyredebilmek için programlar hazırlıyor.