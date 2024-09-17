1 Kere Deneyen Resmen Bağımlısı Oluyor: Ne Stres Ne Odak Sorunu Hepsini Bitiriyor

Son dönemlerde gittikçe popülerleşen sağlıklı yaşam alışkanlıklarından biri de tuzlanmış limonu başucuna koyarak uyuma ritüeli. İlk duyduğunuzda şaşırtıcı gelse de, bu yöntemin pek çok insanın yaşam kalitesini artırdığı söyleniyor. Peki, bu alışkanlık ne işe yarıyor?

Tuzlanmış limonun başucunda bekletilmesi, doğal ve kolay bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Limonun içeriğinde bulunan uçucu yağlar ve tuzla birleşen aroması, uyku sırasında hem bedeninize hem de zihninize olumlu etkiler sağlayabilir. İşte bu ilginç ritüelin olası faydaları: