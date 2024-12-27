1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor
Taze fasulye pişirirken bilmeniz gereken tüyo. Daha doyurucu hale getirmesini sağlıyor.
Kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biridir. Hem besleyici hem de doyurucu olmasıyla sofralarımızda sıkça yer bulan bu klasik lezzeti hazırlarken dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır. Doğru yöntemlerle pişirildiğinde, kuru fasulye adeta bir lezzet şölenine dönüşür. İşte kuru fasulye pişirirken dikkat etmeniz gereken detaylar ve profesyonel bir sonuç için öneriler:
Yeşil fasulye yemeğinizi daha doyurucu hale getirmenin en etkili yollarından biri, protein ve lif içeriği yüksek olan malzemeler eklemektir. Bu sayede yemeğin besleyici değeri artacak ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.
Öncelikle, yeşil fasulye yemeğinize ekleyebileceğiniz protein kaynağı olarak kıyma, tavuk veya kuru baklagilleri tercih edebilirsiniz. Bunlar yemeğinize lezzet katacak ve protein içeriğini artıracaktır. Ayrıca, kıyma veya tavuk ile birlikte kullanabileceğiniz doğranmış soğan, sarımsak ve domates gibi malzemeler de yemeğinizi daha doyurucu hale getirecektir.
BULGUR EKLEYİN
Ulusalpost.com'daki bilgilere göre, Yeşil fasulye yemeği, sağlıklı ve besleyici bir seçenek olmasının yanı sıra, lezzetli bir yemek alternatifi olarak sofralarımızda yerini almaktadır. Bu lezzetli sebzenin besleyici değerini arttırmak ve yemeği daha doyurucu hale getirmek isteyenler için bir önerimiz var: bulgur eklemek!
Bir kaşık bulgur eklemek bile yeşil fasulye yemeğini daha doyurucu hale getirirken, aynı zamanda besleyici değerini de arttırmaktadır. Bulgurun yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi sağlarken, protein, demir, magnezyum ve B vitaminleri gibi önemli besinleri de içermektedir. Tüm bu besleyici özellikleriyle bulgur, yeşil fasulye yemeğine sağlık dolu bir katkı sunmaktadır.
BULGURLU YEŞİL FASULYE YEMEĞİNİN TARİFİ
Malzeme listesi
1 kilo taze fasulye
2 adet orta boy domates
Yarım yemek kaşığı biber salçası
Yarım yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım yemek kaşığı margarin
1 büyük kuru soğan
1. 5 çay bardağı pilavlık bulgur
3 bardak su
1 yemek kaşığı tuz ( silme )
7 bardak su
BULGURLU YEŞİL FASULYENİN HAZIRLANIŞI
Fasulyelerimizi bıçakla yemeklik şekilde doğruyoruz, yıkıyoruz. Tencereye yağımızı koyuyoruz, soğanımızı koyuyoruz. Soğan kavrulduktan sonra domates ve biber salçamızı ekliyoruz. Domatesimizi de ekleyip 1 – 2 dakika kavuruyoruz. Fasulyelerimizi ekliyoruz. Fasulyemizi 10 – 15 dakika kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulduktan sonra 3 bardak su ilave ediyoruz. Altını kısıyoruz, fasulyeler biraz pişiyor. Piştikten sonra 7 su bardağı su ekliyoruz. 20 – 25 dakika daha kaynatıyoruz ve bulgurumuzu ekliyoruz. 15 – 20 dakika daha pişiriyoruz. Yemeğimiz servise hazırdır. Afiyet olsun.
Not; Bazı fasulyeler geç pişebiliyor, ona göre ayarlayabilirsiniz.