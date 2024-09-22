1 Ekim'de Geçerli Olacak! Bu 19 Telefon Modelinde WhatsApp Çalışmayacak
WhatsApp, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren tam 19 telefon modeline daha hizmet vermeyeceğini açıkladı. İşte 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren WhatsApp uygulaması çalışmayacak akıllı telefon modelleri...
2014 yılında Facebook tarafından 21 milyar dolara satın alınan popüler mesajlaşma uygulaması, yeni güncelleme ile birlikte 19 telefon modelini desteklemeyi durduracak.
Güncelleme sonrası kullanılamayacak telefon modelleri şunlar:
1. iPhone 7
2. iPhone 7 Plus
3. iPhone 7s
4. Samsung Galaxy S7 Edge
5. Huawei Mate 9 Pro
6. Samsung Galaxy S7
7. Xiaomi Mi Note 2
8. Xiaomi Mi MIX 18K
9. OnePlus 3T
10. LG V20
11. Sony Xperia XZ
12. Asus ZenFone 3 Deluxe
13. Lenovo Moto Z
14. Xiaomi Mi 5 Pro
15. HTC 10 evo
16. OnePlus 3
17. HTC 10
18. Samsung Galaxy A9 Pro
19. Xiaomi Mi 5 Prime
Bu değişiklikle birlikte, kullanıcıların WhatsApp'ı sorunsuz kullanabilmeleri için daha güncel cihazlara geçmeleri gerekecek.