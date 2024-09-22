1 Ekim'de Geçerli Olacak! Bu 19 Telefon Modelinde WhatsApp Çalışmayacak

WhatsApp, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren tam 19 telefon modeline daha hizmet vermeyeceğini açıkladı. İşte 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren WhatsApp uygulaması çalışmayacak akıllı telefon modelleri...

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1 Ekim'de Geçerli Olacak! Bu 19 Telefon Modelinde WhatsApp Çalışmayacak - Resim: 1

2014 yılında Facebook tarafından 21 milyar dolara satın alınan popüler mesajlaşma uygulaması, yeni güncelleme ile birlikte 19 telefon modelini desteklemeyi durduracak.

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1 Ekim'de Geçerli Olacak! Bu 19 Telefon Modelinde WhatsApp Çalışmayacak - Resim: 2

Güncelleme sonrası kullanılamayacak telefon modelleri şunlar:

1. iPhone 7
2. iPhone 7 Plus
3. iPhone 7s
4. Samsung Galaxy S7 Edge
5. Huawei Mate 9 Pro
6. Samsung Galaxy S7
7. Xiaomi Mi Note 2

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1 Ekim'de Geçerli Olacak! Bu 19 Telefon Modelinde WhatsApp Çalışmayacak - Resim: 3

8. Xiaomi Mi MIX 18K
9. OnePlus 3T
10. LG V20
11. Sony Xperia XZ
12. Asus ZenFone 3 Deluxe
13. Lenovo Moto Z
14. Xiaomi Mi 5 Pro
15. HTC 10 evo
16. OnePlus 3
17. HTC 10
18. Samsung Galaxy A9 Pro
19. Xiaomi Mi 5 Prime

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1 Ekim'de Geçerli Olacak! Bu 19 Telefon Modelinde WhatsApp Çalışmayacak - Resim: 4

Bu değişiklikle birlikte, kullanıcıların WhatsApp'ı sorunsuz kullanabilmeleri için daha güncel cihazlara geçmeleri gerekecek.

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