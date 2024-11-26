1 Aralık'tan İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak
WhatsApp, Android 5.0 ve iOS 12'den daha eski işletim sistemlerine sahip yaklaşık 45 farklı telefon modelinde artık çalışmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre WhatsApp, Android 5.0 ve iOS 12'den daha eski işletim sistemlerine sahip yaklaşık 45 farklı telefon modelinde artık çalışmayacak.
Milyonların kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Aralık ayından itibaren başlatacağı yeni güncellemeyle yıl sonuna kadar 45 telefon modelinden desteğini tamamen kesmiş olacak. Bu karar, WhatsApp'ın sürekli gelişen teknolojilere ayak uydurmak ve kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak istemesiyle alındı.
Listede Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG ve Apple gibi büyük markaların eski model telefonları yer alıyor. Eğer telefonunuz bu listede yer alıyorsa, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için yeni bir telefona geçmeniz gerekebilir.
WHATSAPP'IN DESTEĞİNİ KESECEĞİ AKILLI TELEFONLARIN TAM LİSTESİ:
Samsung Modelleri:
Samsung Galaxy Ace Plus
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Express 2
Samsung Galaxy Grand
Samsung Galaxy Note 3 N9005 LTE
Samsung Galaxy Note 3 Neo LTE+
Samsung Galaxy S 19500
Samsung Galaxy S3 Mini VE
Samsung Galaxy S4 Active
Samsung Galaxy S4 Mini I9190
Samsung Galaxy S4 Mini I9192 Duos
Samsung Galaxy S4 Mini I9195 LTE
Samsung Galaxy S4 Zoom
Apple Modelleri:
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone SE (1. Nesil)
Huawei Modelleri:
Ascend P6 S
Ascend G525
Huawei C199
Huawei GX1S
Huawei Y625
Motorola Modelleri:
Moto G
Moto X
Lenovo Modelleri:
Lenovo 46600
Lenovo A858T
Lenovo P70
Lenovo S890
Sony Modelleri:
Xperia Z1
Xperia E3
Xperia M
LG Modelleri:
Optimus 4X HD P880
Optimus G
Optimus G Pro
Optimus L7
Diğer Markalar:
Lenovo A820
Faea F1
THL W8
Archos 53 Platinum
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
ZTE V956
ZTE UMI X2
ZTE Grand S Flex
ZTE Grand Memo