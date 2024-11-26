1 Aralık'tan İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak

WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre WhatsApp, Android 5.0 ve iOS 12'den daha eski işletim sistemlerine sahip yaklaşık 45 farklı telefon modelinde artık çalışmayacak.

Milyonların kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Aralık ayından itibaren başlatacağı yeni güncellemeyle yıl sonuna kadar 45 telefon modelinden desteğini tamamen kesmiş olacak. Bu karar, WhatsApp'ın sürekli gelişen teknolojilere ayak uydurmak ve kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak istemesiyle alındı.