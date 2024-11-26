1 Aralık'tan İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak

WhatsApp, Android 5.0 ve iOS 12'den daha eski işletim sistemlerine sahip yaklaşık 45 farklı telefon modelinde artık çalışmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

WhatsApp Akıllı Telefon Cep Telefonu
1 Aralık'tan İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak - Resim: 1

WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre WhatsApp, Android 5.0 ve iOS 12'den daha eski işletim sistemlerine sahip yaklaşık 45 farklı telefon modelinde artık çalışmayacak.

Milyonların kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Aralık ayından itibaren başlatacağı yeni güncellemeyle yıl sonuna kadar 45 telefon modelinden desteğini tamamen kesmiş olacak. Bu karar, WhatsApp'ın sürekli gelişen teknolojilere ayak uydurmak ve kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak istemesiyle alındı.

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1 Aralık'tan İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak - Resim: 2

Listede Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG ve Apple gibi büyük markaların eski model telefonları yer alıyor. Eğer telefonunuz bu listede yer alıyorsa, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için yeni bir telefona geçmeniz gerekebilir.

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1 Aralık'tan İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak - Resim: 3

WHATSAPP'IN DESTEĞİNİ KESECEĞİ AKILLI TELEFONLARIN TAM LİSTESİ:

Samsung Modelleri:

Samsung Galaxy Ace Plus

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Express 2

Samsung Galaxy Grand

Samsung Galaxy Note 3 N9005 LTE

Samsung Galaxy Note 3 Neo LTE+

Samsung Galaxy S 19500

Samsung Galaxy S3 Mini VE

Samsung Galaxy S4 Active

Samsung Galaxy S4 Mini I9190

Samsung Galaxy S4 Mini I9192 Duos

Samsung Galaxy S4 Mini I9195 LTE

Samsung Galaxy S4 Zoom

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1 Aralık'tan İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak - Resim: 4

Apple Modelleri:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE (1. Nesil)

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1 Aralık'tan İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak - Resim: 5

Huawei Modelleri:

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1S

Huawei Y625

Motorola Modelleri:

Moto G

Moto X

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1 Aralık'tan İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak - Resim: 6

Lenovo Modelleri:

Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890

Sony Modelleri:

Xperia Z1

Xperia E3

Xperia M

LG Modelleri:

Optimus 4X HD P880

Optimus G

Optimus G Pro

Optimus L7

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1 Aralık'tan İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak - Resim: 7

Diğer Markalar:

Lenovo A820

Faea F1

THL W8

Archos 53 Platinum

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE V956

ZTE UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

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