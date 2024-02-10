Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey!

Türkiye'nin hangi ilinde neyi görmeli ya da yemelisiniz? İşte il il "nerede ne meşhur"un listesi...

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 1

Her yıl milyonlarca turist çeken bir kültür mozaiği olan Türkiye'nin hangi ilinde ne meşhur? Sabah gazetesinin derlemesine göre 81 ilin 81 meşhur şeyi şöyle:

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 2

ADIYAMAN

Nemrut Dağı

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 3

ADANA

Adana Kebabı

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 4

AFYONKARAHİSAR

Afyon Kaymağı

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 5

AĞRI
Ağrı Dağı

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 6

AKSARAY
Ihlara Vadisi

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 7

AMASYA
Amasya Elması

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 8

ANKARA
Anıtkabir

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 9

ANTALYA
Düden Şelalesi

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 10

ARDAHAN
Kaşar Peynir

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 11

AYDIN
İncir

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 12

ARTVİN
Kafkasör Şenlikleri

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 13

BALIKESİR
Höşmerim Tatlısı

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 14

BARTIN
Amasra Kalesi

14 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 15

BATMAN
Hasankeyf

15 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 16

BİLECİK
Ertuğrul Gazi Türbesi

16 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 17

BAYBURT
Sırakayalar Şelalesi

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 18

BİLECİK
Şeyh Edebali Türbesi

18 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 19

BİNGÖL
Yüzen Ada (Turnalar Gölü)

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 20

BİTLİS
Bitlis Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 21

BOLU
Abant Gölü

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 22

BURSA
İskender Kebabı

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 23

BURDUR
İnsuyu Mağarası

23 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 24

ÇANAKKALE
Gelibolu Şehitliği

24 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 25

ÇANKIRI
Taş mescit

25 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 26

DENİZLİ
Denizli Horozu

26 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 27

ÇORUM
Çorum Leblebisi

27 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 28

DİYARBAKIR
Diyarbakır Karpuzu

28 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 29

DÜZCE
Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri

29 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 30

ELAZIĞ
Çaydaçıra Halkoyunu

30 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 31

EDİRNE
Selimiye Camii

31 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 32

ERZİNCAN
Tulum Peyniri

32 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 33

ERZURUM
Cağ Kebabı

33 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 34

GAZİANTEP
Baklava

34 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 35

ESKİŞEHİR
Lületaşı

35 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 36

GİRESUN
Fındık

36 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 37

HAKKARİ
Ters Lale (Ağlayan Lale)

37 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 38

GÜMÜŞHANE
Pestil, Köme

38 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 39

HATAY
Künefe

39 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 40

IĞDIR
Kayısı

40 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 41

ISPARTA
Gül

41 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 42

İSTANBUL
İstanbul Boğazı

42 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 43

İZMİR
Kordon

43 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 44

KAHRAMANMARAŞ
Maraş Dondurması

44 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 45

KARABÜK
Safranbolu Evleri

45 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 46

KARAMAN
Karaman Koyunu

46 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 47

KARS
Kars Kazı

47 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 48

KASTAMONU
Taşköprü Sarımsağı

48 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 49

KAYSERİ
Kayseri Pastırması

49 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 50

KIRIKKALE
Silah Müzesi ve Fabrikaları

50 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 51

KIRKLARELİ
Dupnisa Mağarası

51 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 52

KIRŞEHİR
Ahi Evran Heykeli

52 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 53

KİLİS
Kilis Yorganları

53 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 54

KONYA
Mevlana Türbesi

54 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 55

KOCAELİ
Pişmaniye

55 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 56

KÜTAHYA
Kütahya Çinisi

56 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 57

MALATYA
Malatya Kayısısı

57 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 58

MARDİN
Kaburga Dolması

58 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 59

MANİSA
Mesir Macunu

59 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 60

MERSİN
Tantuni

60 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 61

MUĞLA
Bodrum ve diğer turistik ilçeleri

61 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 62

MUŞ
Malazgirt Ovası

62 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 63

NEVŞEHİR
Peri Bacaları

63 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 64

NİĞDE
Aladağlar

64 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 65

ORDU
Fındık

65 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 66

OSMANİYE
Yer Fıstığı

66 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 67

SAKARYA
Islama Köfte

67 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 68

RİZE
Çay

68 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 69

SAMSUN
Atatürk Anıtı

69 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 70

SİİRT
Büryan Kebabı

70 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 71

SİNOP
Tarihi Sinop Cezaevi

71 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 72

SİVAS
Kangal Köpeği

72 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 73

ŞANLIURFA
Çiğ Köfte

73 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 74

TEKİRDAĞ
Tekirdağ Köftesi

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 75

ŞIRNAK
Mem-u Zin Türbesi

75 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 76

TOKAT
Asma Yaprağı

76 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 77

TRABZON
Trabzon Ekmeği

77 83
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 78

TUNCELİ
Munzur Vadisi Milli Parkı

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 79

VAN
Van Kedisi

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 80

UŞAK
Uşak Battaniyesi

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 81

YALOVA
Termal Kaplıcaları

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 82

YOZGAT
Testi Kebabı

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Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! - Resim: 83

ZONGULDAK
Kömür Madenleri

Not: Listedeki 'meşhur' kavramların kimileri başka illerimizle de özdeşleşmişken çoğu ilimizin listeye eklenememiş daha pekçok önemli değeri bulunuyor.

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