Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey!
Türkiye'nin hangi ilinde neyi görmeli ya da yemelisiniz? İşte il il "nerede ne meşhur"un listesi...
Her yıl milyonlarca turist çeken bir kültür mozaiği olan Türkiye'nin hangi ilinde ne meşhur? Sabah gazetesinin derlemesine göre 81 ilin 81 meşhur şeyi şöyle:
ADIYAMAN
Nemrut Dağı
ADANA
Adana Kebabı
AFYONKARAHİSAR
Afyon Kaymağı
AĞRI
Ağrı Dağı
AKSARAY
Ihlara Vadisi
AMASYA
Amasya Elması
ANKARA
Anıtkabir
ANTALYA
Düden Şelalesi
ARDAHAN
Kaşar Peynir
AYDIN
İncir
ARTVİN
Kafkasör Şenlikleri
BALIKESİR
Höşmerim Tatlısı
BARTIN
Amasra Kalesi
BATMAN
Hasankeyf
BİLECİK
Ertuğrul Gazi Türbesi
BAYBURT
Sırakayalar Şelalesi
BİLECİK
Şeyh Edebali Türbesi
BİNGÖL
Yüzen Ada (Turnalar Gölü)
BİTLİS
Bitlis Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)
BOLU
Abant Gölü
BURSA
İskender Kebabı
BURDUR
İnsuyu Mağarası
ÇANAKKALE
Gelibolu Şehitliği
ÇANKIRI
Taş mescit
DENİZLİ
Denizli Horozu
ÇORUM
Çorum Leblebisi
DİYARBAKIR
Diyarbakır Karpuzu
DÜZCE
Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri
ELAZIĞ
Çaydaçıra Halkoyunu
EDİRNE
Selimiye Camii
ERZİNCAN
Tulum Peyniri
ERZURUM
Cağ Kebabı
GAZİANTEP
Baklava
ESKİŞEHİR
Lületaşı
GİRESUN
Fındık
HAKKARİ
Ters Lale (Ağlayan Lale)
GÜMÜŞHANE
Pestil, Köme
HATAY
Künefe
IĞDIR
Kayısı
ISPARTA
Gül
İSTANBUL
İstanbul Boğazı
İZMİR
Kordon
KAHRAMANMARAŞ
Maraş Dondurması
KARABÜK
Safranbolu Evleri
KARAMAN
Karaman Koyunu
KARS
Kars Kazı
KASTAMONU
Taşköprü Sarımsağı
KAYSERİ
Kayseri Pastırması
KIRIKKALE
Silah Müzesi ve Fabrikaları
KIRKLARELİ
Dupnisa Mağarası
KIRŞEHİR
Ahi Evran Heykeli
KİLİS
Kilis Yorganları
KONYA
Mevlana Türbesi
KOCAELİ
Pişmaniye
KÜTAHYA
Kütahya Çinisi
MALATYA
Malatya Kayısısı
MARDİN
Kaburga Dolması
MANİSA
Mesir Macunu
MERSİN
Tantuni
MUĞLA
Bodrum ve diğer turistik ilçeleri
MUŞ
Malazgirt Ovası
NEVŞEHİR
Peri Bacaları
NİĞDE
Aladağlar
ORDU
Fındık
OSMANİYE
Yer Fıstığı
SAKARYA
Islama Köfte
RİZE
Çay
SAMSUN
Atatürk Anıtı
SİİRT
Büryan Kebabı
SİNOP
Tarihi Sinop Cezaevi
SİVAS
Kangal Köpeği
ŞANLIURFA
Çiğ Köfte
TEKİRDAĞ
Tekirdağ Köftesi
ŞIRNAK
Mem-u Zin Türbesi
TOKAT
Asma Yaprağı
TRABZON
Trabzon Ekmeği
TUNCELİ
Munzur Vadisi Milli Parkı
VAN
Van Kedisi
UŞAK
Uşak Battaniyesi
YALOVA
Termal Kaplıcaları
YOZGAT
Testi Kebabı
ZONGULDAK
Kömür Madenleri
Not: Listedeki 'meşhur' kavramların kimileri başka illerimizle de özdeşleşmişken çoğu ilimizin listeye eklenememiş daha pekçok önemli değeri bulunuyor.