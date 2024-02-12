Zehra Güneş'in Vargas'ın paylaşımına yaptığı yorum gündem oldu
Melissa Vargas’ın İstanbul’da çekildiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Milli takımdaki arkadaşı Zehra Güneş'in tepkisi ise sosyal medya gündem oldu.
Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin'de sezonu tamamlamasının ardından Fenerbahçe’ye transfer oldu.
Vargas, İstanbul'a gelmesinin ardından çekindiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
Vargas paylaşımına "İmkansızız ama işte buradayız, birlikte imkansızız ve mümkün olanı başka güne bırakıyoruz" notunu düştü.
Milli takımdan arkadaşı Zehra Güneş de milli takımdan arkadaşının fotoğrafına, “Oğlum bu ne” yorumunda bulundu.
Güneş'in yorumu sosyal medyada gündem oldu.