Zehra Güneş'in Vargas'ın paylaşımına yaptığı yorum gündem oldu

Melissa Vargas’ın İstanbul’da çekildiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Milli takımdaki arkadaşı Zehra Güneş'in tepkisi ise sosyal medya gündem oldu.

Zehra Güneş'in Vargas'ın paylaşımına yaptığı yorum gündem oldu - Resim: 1

Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin'de sezonu tamamlamasının ardından Fenerbahçe’ye transfer oldu.

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Zehra Güneş'in Vargas'ın paylaşımına yaptığı yorum gündem oldu - Resim: 2

Vargas, İstanbul'a gelmesinin ardından çekindiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

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Zehra Güneş'in Vargas'ın paylaşımına yaptığı yorum gündem oldu - Resim: 3

Vargas paylaşımına "İmkansızız ama işte buradayız, birlikte imkansızız ve mümkün olanı başka güne bırakıyoruz" notunu düştü.

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Zehra Güneş'in Vargas'ın paylaşımına yaptığı yorum gündem oldu - Resim: 4

Milli takımdan arkadaşı Zehra Güneş de milli takımdan arkadaşının fotoğrafına, “Oğlum bu ne” yorumunda bulundu.

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Zehra Güneş'in Vargas'ın paylaşımına yaptığı yorum gündem oldu - Resim: 5

Güneş'in yorumu sosyal medyada gündem oldu.

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