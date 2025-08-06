Yapay Zeka Süper Lig'in Yeni Sezon Gol Kralını Açıkladı! Sıralamada Dengeler Altüst Oldu: İşte Zirvedeki İsim...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde rekabet kızışmış durumda. Dünyaca ünlü satarlar Türkiye'de top koşturmaya hazırlanırken gözler gol krallığına çevrilmiş durumda. Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala yapay zeka ligin gol kralını açıkladı. Listeyi görünce çok şaşıracaksınız. İşte Süper Lig'in yeni sezon öncesi gol krallığı sıralaması...
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu yarışa kısa bir süre kalmış durumda. 2025/26 sezonunda kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına transferlerine devam ederken yapay zekadan dikkat çeken güncel bir liste yayımlandı. Yeni sezon öncesi Süper Lig'in gol karalını duyurdu.
Özellikle Galatasaray'ın Osimhen, Fenerbahçe'nin Jhon Duran, Beşiktaş'ın Abraham ve Trabzonspor'un Onuachu transferleri sonrası yapay zekaya kimin gol kralı olacağı soruldu.
İşte yapay zekanın derlediği gol sıralaması;
6 - Tammy Abraham (Beşiktaş) / 15–17 gol
5 - En-Nesyri (Fenerbahçe) / 17–19 gol
4 - Paul Onuachu (Trabzonspor) / 18–20 gol
3 - Mauro Icardi (Galatasaray) / 21–23 gol
2 - Jhon Duran (Fenerbahçe) / 26–28
1 - Victor Osimhen (Galatasaray) / 30–32