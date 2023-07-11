Wanda Nara açıkladı: Icardi'nin İstanbul'a ne zaman geleceği belli oldu

Nara'nın Instagram paylaşımına gelen soru üzerine Arjantinli ünlü isim, "Ben işimi seviyorum. Yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor. Yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul’a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var" ifadelerini kullandı.