Wanda Nara açıkladı: Icardi'nin İstanbul'a ne zaman geleceği belli oldu
Galatasaray'da taraftarların yolunu gözlediği Mauro Icardi'nin İstanbul'a ne zaman geleceği belli oldu.
Galatasaray’da geçen sezon gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi için Paris Saint Germain (PSG) ile anlaşma sağlandı. Icardi’nin menajeri ve eşi Wanda Nara, Icardi’nin ne zaman İstanbul’a geleceğini açıkladı.
Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği merak konusu olurken, takımlar arasında geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlandı.
Icardi’nin eşi Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Icardi’nin ne zaman İstanbul’a geleceğini açıkladı.
Nara'nın Instagram paylaşımına gelen soru üzerine Arjantinli ünlü isim, "Ben işimi seviyorum. Yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor. Yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul’a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var" ifadelerini kullandı.