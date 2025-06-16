Ve Osimhen Sonunda Anlaştı, Alacağı Ücret Bile Belli Oldu
Osimhen'in geleceği merak konusu olurken, yıldız ismin Premier Lig'in yolunu tutacağı iddia edildi. İngiliz basını Osimhen'in kazanacağı ücreti de açıkladı.
Galatasaray’a katılmasıyla Süper Lig’in altını üstüne getiren Victor Osimhen’in Premier Lig’in dev ekibiyle anlaşma sağladığı iddia edildi.
The Guardian Nigeria’da yer alan habere göre, Osimhen’in Kırmızı Şeytanlara katılacağı iddia edilirken, söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda, Osimhen’in Manchester United tarihinin en pahalı oyuncusu olacağı kaydedildi.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis de Osimhen’in takımdan bu sene ayrılacağının kesin olduğunu açıkladı. Haberde, Osimhen ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiği kaydedilirken, yıllık kazancının 35 milyon sterlini bulacağı öne sürüldü.
Osimhen’in Napoli’den ayrılması için 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.