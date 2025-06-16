Ve Osimhen Sonunda Anlaştı, Alacağı Ücret Bile Belli Oldu

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis de Osimhen’in takımdan bu sene ayrılacağının kesin olduğunu açıkladı. Haberde, Osimhen ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiği kaydedilirken, yıllık kazancının 35 milyon sterlini bulacağı öne sürüldü.