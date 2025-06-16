Ve Osimhen Sonunda Anlaştı, Alacağı Ücret Bile Belli Oldu

Osimhen'in geleceği merak konusu olurken, yıldız ismin Premier Lig'in yolunu tutacağı iddia edildi. İngiliz basını Osimhen'in kazanacağı ücreti de açıkladı.

Osimhen Galatasaray
Ve Osimhen Sonunda Anlaştı, Alacağı Ücret Bile Belli Oldu - Resim: 1

Galatasaray’a katılmasıyla Süper Lig’in altını üstüne getiren Victor Osimhen’in Premier Lig’in dev ekibiyle anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Ve Osimhen Sonunda Anlaştı, Alacağı Ücret Bile Belli Oldu - Resim: 2

The Guardian Nigeria’da yer alan habere göre, Osimhen’in Kırmızı Şeytanlara katılacağı iddia edilirken, söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda, Osimhen’in Manchester United tarihinin en pahalı oyuncusu olacağı kaydedildi.

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Ve Osimhen Sonunda Anlaştı, Alacağı Ücret Bile Belli Oldu - Resim: 3

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis de Osimhen’in takımdan bu sene ayrılacağının kesin olduğunu açıkladı. Haberde, Osimhen ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiği kaydedilirken, yıllık kazancının 35 milyon sterlini bulacağı öne sürüldü.

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Ve Osimhen Sonunda Anlaştı, Alacağı Ücret Bile Belli Oldu - Resim: 4

Osimhen’in Napoli’den ayrılması için 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

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