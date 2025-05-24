Ve Eczacıbaşı Hande Baladın'ı Duyurdu
Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit'ten taraftarlarını kahreden haber geldi. Turuncu-beyazlı ekip Hande Baladın'ı resmen duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Vodafone Sultanlar Ligi’nin köklü ekibi Eczacıbaşı Dynavit’te yeni sezonun kadro planlama çalışmaları sürerken, taraftarları kahreden haber sonunda geldi.
Eczacıbaşı’ndan yapılan açıklamada Hande Baladın ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Milli yıldız için duygusal bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Hande Baladın’ın gelecek yıl Fenerbahçe Medicana forması giymesi bekleniyor.