Ve Eczacıbaşı Hande Baladın'ı Duyurdu

Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit'ten taraftarlarını kahreden haber geldi. Turuncu-beyazlı ekip Hande Baladın'ı resmen duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Eczacıbaşı Hande Baladın
Ve Eczacıbaşı Hande Baladın'ı Duyurdu - Resim: 1

Vodafone Sultanlar Ligi’nin köklü ekibi Eczacıbaşı Dynavit’te yeni sezonun kadro planlama çalışmaları sürerken, taraftarları kahreden haber sonunda geldi.

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Ve Eczacıbaşı Hande Baladın'ı Duyurdu - Resim: 2

Eczacıbaşı’ndan yapılan açıklamada Hande Baladın ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Milli yıldız için duygusal bir açıklama yapıldı.

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Ve Eczacıbaşı Hande Baladın'ı Duyurdu - Resim: 3

Açıklamada, “Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Ve Eczacıbaşı Hande Baladın'ı Duyurdu - Resim: 4

Hande Baladın’ın gelecek yıl Fenerbahçe Medicana forması giymesi bekleniyor.

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