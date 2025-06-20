Vazquez 'Fenerbahçe' Kararını Verdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, Lucas Vazquez'in kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Kaynak: AA

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Vazquez 'Fenerbahçe' Kararını Verdi - Resim: 1

Geçen sezon şampiyonluk yarışında hüsrana uğrayan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, son olarak Real Madrid’den ayrılma kararı alan Lucas Vazquez’e teklif yapıldığı iddia edildi.

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Vazquez 'Fenerbahçe' Kararını Verdi - Resim: 2

Transferde suskunluğunu bozmak isteyen sarı-lacivertlilerde Vazquez’in kararını verdiği kaydedildi.

Vazquez’in Türkiye’ye gelmek istemediği için transferin suya düştüğü iddia edildi.

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Vazquez 'Fenerbahçe' Kararını Verdi - Resim: 3

Real Madrid formasıyla geçen sezon 52 maçta süre alan Vazquez, 2 gol ve 8 asistlik skor katkısı vermişti.

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