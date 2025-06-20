Vazquez 'Fenerbahçe' Kararını Verdi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, Lucas Vazquez'in kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Kaynak: AA
Geçen sezon şampiyonluk yarışında hüsrana uğrayan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, son olarak Real Madrid’den ayrılma kararı alan Lucas Vazquez’e teklif yapıldığı iddia edildi.
Transferde suskunluğunu bozmak isteyen sarı-lacivertlilerde Vazquez’in kararını verdiği kaydedildi.
Vazquez’in Türkiye’ye gelmek istemediği için transferin suya düştüğü iddia edildi.
Real Madrid formasıyla geçen sezon 52 maçta süre alan Vazquez, 2 gol ve 8 asistlik skor katkısı vermişti.