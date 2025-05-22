VakıfBank'ta Flaş Ayrılık! Resmen Duyuruldu
Sultanlar Ligi'nin şampiyonu VakıfBank'ta flaş bir ayrılık yaşandı. Yıldız oyuncunun ayrılığı resmen duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Vodafone Sultanlar Ligi’nin şampiyonu VakıfBank, peş peşe flaş ayrılıklar yaşanırken, bunların arasında bir yenisi daha eklendi.
Sarı-siyahlı ekipte ABD’li voleybolcu Ali Frantti’nin takımdan ayrıldığı duyuruldu.
VakıfBank’tan yapılan ayrılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Ali Frantti'nin bizimle geçirdiği süre, unutulmaz iki sezonun ardından sona eriyor. Sahadaki güçlü varlığından sarsılmaz takım ruhuna kadar takımımıza güçlü bir dinamik getirdi ve karşılaştığımız her mücadeleye damgasını vurdu. Ali'ye içtenlikle teşekkür ediyor ve önümüzdeki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz”