Ümit Özat, Ali Koç nefretini kenara bıraktı, "kenetlenme" zamanı dedi: Fenerbahçe 2023 2024 şampiyonluğunu kazanmıştır

‘FENERBAHÇE DÜN İTİBARİ İLE 2023 2024 ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMIŞTIR’

Trabzonspor maçında sahanın tam ortasında kenetlenerek birbirlerini koruyarak gelen tepkilere karşılık veren başta Osayi Samuel, Batshuayi, Oosterwolde, kaleci İrfan Can ve o sahanın ortasında toplanan bütün oyuncu kardeşlerimin alınlarından ve gözlerinden öpüyorum. Herhangi bir Fenerbahçeli oyuncuya değil bir maç bir dakika bile ceza verilemez. Çağrımı yineliyorum böyle bir durumda Fenerbahçe’mizin ligden çekilmesi gerektiğini alınacak bir kupayla Fenerbahçe’nin daha da büyüyeceğini ya da alınmayacak bir kupayla Fenerbahçe’nin küçüleceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe büyüklüğü, İslam Çupi’nin dediği gibi ne şampiyonluk büyüklüğüdür ne kupa büyüklüğüdür. Fenerbahçe dün itibari ile 2023 2024 şampiyonluğunu kazanmıştır.”