Ümit Özat, Ali Koç nefretini kenara bıraktı, "kenetlenme" zamanı dedi: Fenerbahçe 2023 2024 şampiyonluğunu kazanmıştır
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olay çıkaran ve Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonlulara tepki yağarken, Ali Koç'a yönelik sert sözleriyle bilinen Ümit Özat, Sarı lacivertli taraftarlara seslenerek, "Gelinen şu noktada görüyorum ki beraber olma zamanı birlik olma zamanı" dedi.
Trendyol Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u her dakika yabancı maddelerin atıldığı maçta mağlup etti.
Fenerbahçe’nin 2-0 öne geçtiği maçta, Trabzonspor durumu 2-2’ye getirse de Sarı lacivertliler, nöbetçi golcüsü Batshuayi ile karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Maç bitimi Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı.
Dünya basınında da geniş yankı bulan skandal sonrası, sahaya atlayıp olay çıkaran 12 Trabzonspor taraftarının gözaltına alındığı bilgisi geçilmişti.
Geçmişte Ali Koç’a yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen hatta sırf bu sebeple Fenerbahçe’de ikilik çıkardığı için taraftarlarca büyük tepki alan, eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Eski futbolcu ve teknik çalıştırıcı Ümit Özat, Trabzonspor maçında yaşanan saha oyları sonrası Ali Koç’a söylediği sözleri hatırlatarak, “birlik olma zamanı” dedi.
Özat şunları söyledi:
“Arkadaşlar beş sene boyunca özellikle teknik olarak saha içinde kalarak kısmen de saha dışında Ali Koç’u en çok eleştiren Fenerbahçeli bendim. Gelinen şu noktada görüyorum ki bir olma zamanı, beraber olma zamanı birlik olma zamanı. Fenerbahçe’mizin buna çok ihtiyacı var. Geçmişte yaptığım eleştirilerin hepsinin arkasında durmakla beraber bugünden itibaren daha sıkıca kenetlenme zamanı.
‘FENERBAHÇE DÜN İTİBARİ İLE 2023 2024 ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMIŞTIR’
Trabzonspor maçında sahanın tam ortasında kenetlenerek birbirlerini koruyarak gelen tepkilere karşılık veren başta Osayi Samuel, Batshuayi, Oosterwolde, kaleci İrfan Can ve o sahanın ortasında toplanan bütün oyuncu kardeşlerimin alınlarından ve gözlerinden öpüyorum. Herhangi bir Fenerbahçeli oyuncuya değil bir maç bir dakika bile ceza verilemez. Çağrımı yineliyorum böyle bir durumda Fenerbahçe’mizin ligden çekilmesi gerektiğini alınacak bir kupayla Fenerbahçe’nin daha da büyüyeceğini ya da alınmayacak bir kupayla Fenerbahçe’nin küçüleceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe büyüklüğü, İslam Çupi’nin dediği gibi ne şampiyonluk büyüklüğüdür ne kupa büyüklüğüdür. Fenerbahçe dün itibari ile 2023 2024 şampiyonluğunu kazanmıştır.”