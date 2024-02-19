UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde!

Avrupa futbolunun yönetim organizasyonu UEFA, 2023 yılının finansal raporunu yayımladı.

Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre, Süper Lig’in 4 büyüğü; Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray, finansal performanslarıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ilk 10 kulüp arasında yer aldı.