UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde!

2023 yılının Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre, Süper Lig’in 4 büyüğü; Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray, finansal performanslarıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ilk 10 kulüp arasına girdi.

Süper Lig UEFA Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray Trabzonspor
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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 1

Avrupa futbolunun yönetim organizasyonu UEFA, 2023 yılının finansal raporunu yayımladı.

Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre, Süper Lig’in 4 büyüğü; Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray, finansal performanslarıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ilk 10 kulüp arasında yer aldı.

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 2

Sıralamada ayrıca, İtalya'dan 3, Portekiz, İsrail ve İspanya'dan birer ekip bulunuyor.

Bununla birlikte faaliyet zararı en yüksek olan ilk 5 Avrupa kulübü arasında bulunan Trabzonspor’un, 2023 yılında 35 milyon euro faaliyet zararı kaydedildi.

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 3

Yayımlanan raporla birlikte UEFA, takımların gelecekte kulüp lisansı alabilmek için bilançolarını güçlendirmek zorunda olduğunun altını çizdi.

Avrupa'da 2023 yılında net öz sermaye zararı veren ilk 10 kulüp şu şekilde:

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 4
1- Roma - İtalya - 436 milyon Euro
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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 5

2- Porto - Portekiz - 176 milyon Euro

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 6
3- Inter - İtalya - 162 milyon Euro
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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 7
4- Beşiktaş - Türkiye - 151 milyon Euro
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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 8
5- Trabzonspor - Türkiye - 110 milyon Euro
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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 9

6- Galatasaray - Türkiye - 109 milyon Euro

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 10

7- Fenerbahçe - Türkiye - 82 milyon Euro

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 11

8- Real Betis - İspanya - 72 milyon Euro

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 12

9- Maccabi Haifa - İsrail - 63 milyon Euro

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 13

10- Lazio - İtalya - 38 milyon Euro

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 14

En fazla faaliyet zararı açıklayan 5 ekip şöyle:

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 15

1- Barcelona - İspanya - 179 milyon Euro

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 16

2- Roma - İtalya - 53 milyon Euro

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 17
3- Monaco - Monaco - 41 milyon Euro
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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 18

4- Aston Villa - İngiltere - 39 milyon Euro

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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 19
5- Trabzonspor - Türkiye - 35 milyon Euro
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UEFA 2023’ün raporunu açıkladı: Süper Lig’in 4 büyükleri en kötü 10 takım içinde! - Resim: 20

Trendyol Süper Lig 18 kulüple, UEFA'ya üye 55 ülke arasında net öz sermayede en fazla zarar veren kulüp sayısına sayısına sahip.

Raporda paylaşılan son verilere göre, Süper Lig'den 18 kulüp, toplam 814 milyon Euro net öz sermaye zararına ulaştı.

Süper Lig, en fazlı takımın net öz kaynak zararı verdiği birinci seviye futbol organizasyonu olarak gösterildi.

Ayrıca, raporda açıklanan verilere göre Süper Lig, takımlarının 1 milyar Euro'luk brüt banka borcuyla Avrupa'da 55 ülke arasında 4. sırada yer aldığı belirtildi.

Süper Lig ekipleri, 157 milyon Euro'luk kadro maliyetiyle ise 11. sırada yer aldı.

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