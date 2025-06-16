Türkiye'nin Formula 1 Hasreti Bitiyor mu? Dikkat Çeken Açıklama Geldi
Türkiye'nin Formula 1 hasreti sürerken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üçlertoprağı, 2026 yılı için başvuruların yapıldığını duyurdu.
Otomobil sporlarının belki de bir numaralı organizasyonu olan Formula 1’in yeniden Türkiye’ye dönmesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1’in Türkiye’ye dönme ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. NTV’de yer alan habere göre, Üçlertoprağı, "Formula 1 takviminde uzun yıllar kalmak için teklif yaptık” dedi.
Konuya ilişkin açıklamalarına, Formula 1’in en kısa sürede Türkiye’ye dönmesini amaçladıklarını söyleyerek devam eden Üçlertoprağı, “2026 takvim sezonu için görüşmelerde bulunduk. Madrid GP şu an yarışılabilir halde değil” dedi.
Formula 1 2005, 2011 ve 2021 yılları arasında İstanbul Park’ta yapılmıştı.