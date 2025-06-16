Türkiye'nin Formula 1 Hasreti Bitiyor mu? Dikkat Çeken Açıklama Geldi

Türkiye'nin Formula 1 hasreti sürerken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üçlertoprağı, 2026 yılı için başvuruların yapıldığını duyurdu.

Formula 1
Türkiye'nin Formula 1 Hasreti Bitiyor mu? Dikkat Çeken Açıklama Geldi - Resim: 1

Otomobil sporlarının belki de bir numaralı organizasyonu olan Formula 1’in yeniden Türkiye’ye dönmesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

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Türkiye'nin Formula 1 Hasreti Bitiyor mu? Dikkat Çeken Açıklama Geldi - Resim: 2

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1’in Türkiye’ye dönme ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. NTV’de yer alan habere göre, Üçlertoprağı, "Formula 1 takviminde uzun yıllar kalmak için teklif yaptık” dedi.

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Türkiye'nin Formula 1 Hasreti Bitiyor mu? Dikkat Çeken Açıklama Geldi - Resim: 3

Konuya ilişkin açıklamalarına, Formula 1’in en kısa sürede Türkiye’ye dönmesini amaçladıklarını söyleyerek devam eden Üçlertoprağı, “2026 takvim sezonu için görüşmelerde bulunduk. Madrid GP şu an yarışılabilir halde değil” dedi.

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Türkiye'nin Formula 1 Hasreti Bitiyor mu? Dikkat Çeken Açıklama Geldi - Resim: 4

Formula 1 2005, 2011 ve 2021 yılları arasında İstanbul Park’ta yapılmıştı.

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