Transferin gözde ismiydi... Fenerbahçe taraftarının yolunu gözlediği Zaha kararını verdi!
Fenerbahçe'de transfer sezonunun en çok konuşan ismi olan Zaha'nın kararını verdiği öne sürüldü. İşte Zaha'nın transferiyle ilgili detaylar...
Fenerbahçe taraftarının bu transfer döneminde en çok beklediği oyunculardan olan Wilfried Zaha’nın kararını verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe ve Al-Ettifaq başta olmak üzere birçok kulüpten cazip teklifler alan Wilfried Zaha, iddialara göre yüksek maaş talebine rağmen Crystal Palace ile yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak baktığı bildirildi.
Premier Lig’in başlamasına üç hafta kala, Fenerbahçe dahil birçok kulübün yıldız futbolcuya ilgisi sürüyor. Fildişi Sahili asıllı oyuncu, sözleşmesinin geçen ay sona ermesiyle birlikte serbest kalmıştı.
Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Zaha’ya Fenerbahçe’nin yanı sıra, yeni teknik direktörü Steven Gerrard yönetimindeki Suudi Pro League takımları Al-Ettifaq da teklifte bulundu.