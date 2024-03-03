Trabzonspor'da tribün liderinden 'şeriat' paylaşımı: Disipline sevk edildi
Trabzonspor tribün lideri Mehmet Fındıkçı, "Yaşasın şeriat" paylaşımı nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Trabzonspor'un dün gerçekleştirilen 55. Olağan Divan Genel Kurulu'nda konuşan Ali Sürmen, tribün liderlerinden Mehmet Fındıkçı'nın sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
Hbaer61'in haberine göre eski divan başkanı olan ve yeniden aday olmayan Ali Sürmen, salonda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;
"Farklı siyasi görüşlerde insanlar olabilir. Trabzonspor zaten farklı siyasi görüşlerden insanların oluştuğu bir kulüp. Ama görüyoruz ki, bazı üyelerimiz bunu abartıyor. Taraftar grubu lideri olan ve kulübümüze çok katkısı olan Mehmet Fındıkçı kardeşimizi İstiklal Marşı'nda eli cebinde gördük. Bunu, bir algılama hatası mı diye düşündük. Fakat 19 Şubat'ta sosyal medya hesabında "Yaşasın şeriat" diye paylaşım yaptı. Bu hareket, hak anayasa suçudur ve Türk Ceza Kanunu'na göre suç olmakla birlikte kulübümüzün tüzüğünün 7. maddesindeki kulübün amaçlarına aykırı davranıştır. Dün itibarıyla tüzüğün 58. madde gereği kendisini disiplin kuruluna sevk ettik."
Fındıkçı, sosyal medya hesabından Ali Sürmen'nin açıklamalarına yanıt verdi. Fındıkçı açıklamasında, "İnsanların kanununu yüce Allah’ın kanunundan üstün gören zavallılar mahşerde neyin ne olduğu gördüğünüzde yüce Allah yar ve yardımcınız olsun. Günahkar olabiliriz ama bu Allah’ın dinine sahip çıkmayacağımız anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.
SEDAT PEKER ŞOVU YAPTIRMIŞTI
AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fındıkçı daha önce de tribünde çocuklara 'Sedat Peker' şovu yaptırmıştı. Süper Lig'de 2017 yılında Trabzonspor ile Alanyaspor arasında Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor tribününde bir grup çocuğa, üzerinde suç örgütü lideri Sedat Peker'in adının yazılı olduğu tişörtler giydirilmişti.
Organizasyonu yapan taraftar grubunun lideri Mehmet Fındıkçı'ya 6222 Sayılı Sporda Şiddeti Önleme Yasası kapsamında sahalardan 2 yıl men cezası verilmişti.