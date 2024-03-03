Trabzonspor'da tribün liderinden 'şeriat' paylaşımı: Disipline sevk edildi

"Farklı siyasi görüşlerde insanlar olabilir. Trabzonspor zaten farklı siyasi görüşlerden insanların oluştuğu bir kulüp. Ama görüyoruz ki, bazı üyelerimiz bunu abartıyor. Taraftar grubu lideri olan ve kulübümüze çok katkısı olan Mehmet Fındıkçı kardeşimizi İstiklal Marşı'nda eli cebinde gördük. Bunu, bir algılama hatası mı diye düşündük. Fakat 19 Şubat'ta sosyal medya hesabında "Yaşasın şeriat" diye paylaşım yaptı. Bu hareket, hak anayasa suçudur ve Türk Ceza Kanunu'na göre suç olmakla birlikte kulübümüzün tüzüğünün 7. maddesindeki kulübün amaçlarına aykırı davranıştır. Dün itibarıyla tüzüğün 58. madde gereği kendisini disiplin kuruluna sevk ettik."