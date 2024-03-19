Trabzonspor taraftarı saldırmıştı: İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "kafa travması" geçirdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda kafasında darbe alan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın, kafasında alınan darbeden dolayı ezik olduğu ve kaburgasında çatlak olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz gün oynanan, Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmış, maç bitimi olay çıkmıştı.
Fenerbahçe’nin 2-0 öne geçtiği maçta, Trabzonspor durumu 2-2’ye getirse de Sarı lacivertliler nöbetçi golcüsü Batshuayi ile karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.
Maç bitimi Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı.
Saldırı öncesi Papara Park’taki taraftarlar maç boyu sahaya yabancı madde atmış, yerde sağlık ekiplerinin müdahalesini bekleyen Livakovic’e de sert bir cisim fırlatmışları.
Dünya basınında da geniş yankı bulan skandal sonrası, sahaya atlayıp olay çıkaran 12 Trabzonspor taraftarının gözaltına alındığı bilgisi geçilmişti.
Karşılaşma sonunda İsmail Kartal’ın oğlu da saldırıya uğramış, soyunma odası koridorunda da saldırı devam etmişti.
Maç sonu açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, soyunma odası koridorlarında oğlu Emre Kartal'ın kafasına davul tokmağı ile vurulduğunu belirtmişti.
Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emre Kartal’ın son durumuyla ilgili şunları söyledi:
"İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’ın kafasında alınan darbeden dolayı ezik var. Kaburgasında çatlak ve ağrı bulunuyor. Kafasına yediği darbe esnasında ‘şiddetli kafa travması’ yaşadı."