TFF'den İhraç Edilen Elif Karaarslan İsyan Etti
Cinsel ilişki videosunun sızması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan, meslektaşlarına sert eleştirilerde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan video nedeniyle TFF tarafından ceza verilen 24 yaşındaki hakem, sosyal medya üzerinden meslektaşlarına yönelik bir açıklama yaptı.
Karaarslan, paylaşımında, "Bir hakem haksızlığa uğradığında neden diğer hakemlerin sesi çıkmıyor? Aman bizim başımız yanmasın diye mi? Kime ve neye bu kadar korkuyorsunuz? Bugün haksızlığa karşı sessiz kalanlar, yarın benzer bir haksızlığa uğrayacak olan yine sizlersiniz. Korkunun ecele faydası yok. Cesur olun biraz. Siz böyle devam ettikçe, isteyen istediği gibi hakemlikle ve hakemlerle oynar" şeklinde ifadeler kullandı.
NE OLMUŞTU?
TFF, Elif Karaarslan ile 61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir'e, kendilerine ait olduğu iddia edilen ilişki videosunun ardından ömür boyu men cezası vermişti.