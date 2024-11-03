TFF'den İhraç Edilen Elif Karaarslan İsyan Etti

Karaarslan, paylaşımında, "Bir hakem haksızlığa uğradığında neden diğer hakemlerin sesi çıkmıyor? Aman bizim başımız yanmasın diye mi? Kime ve neye bu kadar korkuyorsunuz? Bugün haksızlığa karşı sessiz kalanlar, yarın benzer bir haksızlığa uğrayacak olan yine sizlersiniz. Korkunun ecele faydası yok. Cesur olun biraz. Siz böyle devam ettikçe, isteyen istediği gibi hakemlikle ve hakemlerle oynar" şeklinde ifadeler kullandı.