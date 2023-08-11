Teknik direktör duyurdu: Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'den kötü haber!
Fenerbahçe'den İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler'den kötü haber geldi. Arda Güler'in bir süredir sakatlığı devam ediyordu.
Ligin ilk haftasında yarın Athletic Bilbao ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, bir süredir sakatlığı devam eden Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Arda Güler'in tedavi sürecinin beklenenden kısa olacağını vurgulayan 64 yaşındaki teknik adam, şu ifadelere yer verdi:
"Ameliyata girecek ve tedavisi, beklenenden daha kısa sürecek. Küçük bir sağlık sorunu var. Futbolcunun mahremiyetini ihlal etmemek adına, sakatlığın detaylarını açıklamayacağım."
İSPANYA BASININDAN TEDAVİ SÜRECİ İDDİASI
İspanya basınına göre, Arda Güler'in tedavisi, 6 hafta daha sürecek.