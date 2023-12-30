Taraftardan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tarihi karşılama

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa Finali ertelenmişti. Suudi yetkililer, futbolcuların sahaya Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle ve sözlerinin yazılı olduğu pankartla çıkmasına izin vermemişti. Bunun üzerine iki takım da maça çıkmayı reddetmiş, Türkiye'ye dönme kararı almıştı.