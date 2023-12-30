Taraftardan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tarihi karşılama
Suudi yetkililerin Atatürk ambargosuna karşı maça çıkmayı reddeden iki büyük kulüp, sabah saatlerinde İstanbul'a döndü, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı
Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Galatasaray ile Fenerbahçe, İstanbul'a döndü.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'un iki havalimanına gelen takımları, taraftar grupları coşkuyla karşıladı.
Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla takımların yönetici ve futbolcularına sevgi gösterisinde bulundu.
Teknik direktör İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa Finali ertelenmişti. Suudi yetkililer, futbolcuların sahaya Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle ve sözlerinin yazılı olduğu pankartla çıkmasına izin vermemişti. Bunun üzerine iki takım da maça çıkmayı reddetmiş, Türkiye'ye dönme kararı almıştı.