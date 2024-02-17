Taraftar bu haberi bekliyordu: Icardi'nin neden mutsuz olduğu belli oldu
Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi'nin oynanan son karşılaşmada gol sevincini yapmaması ve maç sonu direkt soyunma odasına gitmesi taraftarı endişelendirmişti. Icardi'nin mutsuzluğunun nedeni belli oldu.
Galatasaray'ın iki önemli konusu olan Muslera'nın sözleşmesi ve Icardi'nin mutsuzluğuyla ilgili detaylar netleşti. Galatasaray’da yönetim yeni kontrat önerdiği Uruguaylı file bekçisi ise adres olarak sezon sonunu gösterdiği ifade edildi. Icardi'nin ise mutsuzluğunun sebebi belli oldu.
Fotomaç'ın haberine göre Sparta Prag maçındaki harika performansı ve son dakikalardaki olağanüstü kurtarışıyla dikkat çeken Galatasaray Kaptanının sezon sonu bitecek sözleşmesi yeniden gündeme geldi.
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un, 13 yıldır başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı eldiven ile görüşerek, "Devam etmeni istiyoruz. Galatasaray’da çok önemli işler başardın. Herkes seni çok seviyor ve performansın da gayet iyi. Birkaç sene daha neden oynamayasın?" dediği öğrenildi.
Timur’un, buna ek olarak, "Para konusunu da dert etme. İstediğin rakamı sana vereceğiz" ifadelerini kullandığı da belirtildi. Daha önce, profesyonel kariyerini ülkesinde futbola başladığı kulüp olan Montevideo Wanderers takımında sonlandırma kararı alan 37 yaşındaki eldivenin, Galatasaray’ın teklifine sezon sonuna yakın yanıt vereceği merak konusu oldu.
ICARDI'NİN DERDİ WANDA NARA
Galatasaray’da son iki maçtır direkt soyunma odasına giden Mauro Icardi’nin mutsuzluğunun sebebi belli oldu. Sparta Prag maçında galibiyeti getiren golü atmasına karşın, bundan mutlu olmayan ve takım sevinçlerine katılmayan Arjantinli forvetin dönem dönem olduğu gibi eşi Wanda Nara ile sorun yaşadığı öğrenildi.
İkili, geçtiğimiz yıllarda da yine sıkıntı yaşamış ama konu tatlıya bağlanmıştı. Arjantinli forvetin, son dönemdeki performansından duyduğu rahatsızlık nedeniyle de böyle bir tavır içinde olabileceği belirtildi.
BURUK ÖZEL GÖRÜŞECEK
Ortaya atılan başka bir iddiaya göre, Icardi'nin son zamanlarda yapılan eleştirilere bu şekilde cevap verdiği iddia edildi. Tecrübeli oyuncu, kötü oynadığı ve gol atamadığı dönemlerde sosyal medyadan çok eleştiri alıyordu. Eşi Wanda Nara ve ailesinin isminin bu eleştirilerde geçmesi onu rahatsız etti. Takvim'de yer alan habere göre; morali bozuk olan Icardi ile Okan Buruk'un özel bir görüşme yapması bekleniyor.
ASLAN'DAN DUBLE KAZANÇ
Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşan ve maçı 3-2 kazanan Galatasaray, ülke puanı açısından Türkiye’ye iki büyük kazanç sağladı.
Cim-Bom’un galibiyeti sonrası Türkiye’nin UEFA ülke puanı 37 bin 600’e yükseldi, 9. sıradaki yeri ise değişmedi. Ülkemizin ardında 11. basamakta takipte bulunan Çekya’nın ülke puanı ise 34 bin 550’de kaldı.