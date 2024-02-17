Taraftar bu haberi bekliyordu: Icardi'nin neden mutsuz olduğu belli oldu

BURUK ÖZEL GÖRÜŞECEK

Ortaya atılan başka bir iddiaya göre, Icardi'nin son zamanlarda yapılan eleştirilere bu şekilde cevap verdiği iddia edildi. Tecrübeli oyuncu, kötü oynadığı ve gol atamadığı dönemlerde sosyal medyadan çok eleştiri alıyordu. Eşi Wanda Nara ve ailesinin isminin bu eleştirilerde geçmesi onu rahatsız etti. Takvim'de yer alan habere göre; morali bozuk olan Icardi ile Okan Buruk'un özel bir görüşme yapması bekleniyor.