Tamamen hazır hale gelmişti: Real Madrid'den taraftarı yıkan Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlığının geçmesinin ardından yeniden açıklandı.

Arda Güler Fenerbahçe transfer Real Madrid
Son Güncelleme:
Tamamen hazır hale gelmişti: Real Madrid'den taraftarı yıkan Arda Güler açıklaması - Resim: 1

Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler’den kötü bir haber geldi.

1 7
Tamamen hazır hale gelmişti: Real Madrid'den taraftarı yıkan Arda Güler açıklaması - Resim: 2

Transfer olmasının akabinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Arda, takımla çalışmalara başlamıştı.

2 7
Tamamen hazır hale gelmişti: Real Madrid'den taraftarı yıkan Arda Güler açıklaması - Resim: 3

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti de Arda’nın yarınki Las Palmas maçında ilk sürelerini almaya başlayabileceğinin sinyalini vermişti.

3 7
Tamamen hazır hale gelmişti: Real Madrid'den taraftarı yıkan Arda Güler açıklaması - Resim: 4

Real Madrid’in hesabından yapılan açıklamada, taraftarı yıkan haber geldi.

4 7