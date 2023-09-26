Tamamen hazır hale gelmişti: Real Madrid'den taraftarı yıkan Arda Güler açıklaması
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlığının geçmesinin ardından yeniden açıklandı.
Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler’den kötü bir haber geldi.
Transfer olmasının akabinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Arda, takımla çalışmalara başlamıştı.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti de Arda’nın yarınki Las Palmas maçında ilk sürelerini almaya başlayabileceğinin sinyalini vermişti.
Real Madrid’in hesabından yapılan açıklamada, taraftarı yıkan haber geldi.