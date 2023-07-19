Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu: İşte derbi tarihleri
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk hafta programı belli oldu. İlk haftada Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanda oynayacakken Fenerbahçe ise sahasında mücadele edecek.
Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon planlaması belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta biterken, ikinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak.
Süper Lig'de ilk hafta;
Kayserispor-Galatasaray
Pendikspor-Hatayspor
Kasımpaşa-Ankaragücü
Alanyaspor-Başakşehir
Adana Demirspor-Rizespor
Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Sivasspor-Samsunspor
Konyaspor-İstanbulspor
Derbi haftaları;
Süper Lig'de 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
Süper Lig'de 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
Süper Lig'de 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
Süper Lig'de 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
Süper Lig'de 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
Süper Lig'de 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray