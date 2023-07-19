Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu: İşte derbi tarihleri

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon planlaması belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta biterken, ikinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak.