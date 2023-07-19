Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu: İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk hafta programı belli oldu. İlk haftada Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanda oynayacakken Fenerbahçe ise sahasında mücadele edecek.

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Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu: İşte derbi tarihleri - Resim: 1

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon planlaması belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta biterken, ikinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak.

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Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu: İşte derbi tarihleri - Resim: 2

Süper Lig'de ilk hafta;

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Hatayspor

Kasımpaşa-Ankaragücü

Alanyaspor-Başakşehir

Adana Demirspor-Rizespor

Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Sivasspor-Samsunspor

Konyaspor-İstanbulspor

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Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu: İşte derbi tarihleri - Resim: 3

Derbi haftaları;

Süper Lig'de 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

Süper Lig'de 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

Süper Lig'de 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

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Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu: İşte derbi tarihleri - Resim: 4

Süper Lig'de 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

Süper Lig'de 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

Süper Lig'de 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

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