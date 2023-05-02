Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tam gaz

Altı hafta önce lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisiyle puan farkını 5'e indirdi ve şampiyonluk umutlarını son 6 haftaya taşıdı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan Süper Lig'de son 6 haftada Galatasaray 1, Fenerbahçe 2 ve Beşiktaş da 1 maçta hükmen galibiyet alacak.