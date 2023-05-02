Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tam gaz
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasına 6 hafta kala zirve yarışında büyük heyecan yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasına 6 hafta kala zirve yarışı, büyük bir heyecana sahne oluyor.
Ligde lider Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe ve üçüncü basamaktaki Beşiktaş arasındaki şampiyonluk mücadelesi, futbolseverlere son 6 haftada büyük bir heyecan yaşatacak.
Süper Lig'de 15. haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan 70 puanlı Galatasaray, üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen şampiyonluk yolunda en avantajlı takım konumunda bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, liderlik yarışında takibini sürdürüyor.
Altı hafta önce lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisiyle puan farkını 5'e indirdi ve şampiyonluk umutlarını son 6 haftaya taşıdı.
Büyük bir çekişmeye sahne olan Süper Lig'de son 6 haftada Galatasaray 1, Fenerbahçe 2 ve Beşiktaş da 1 maçta hükmen galibiyet alacak.
GALATASARAY PUAN KAYIPLARINA RAĞMEN AVANTAJLI DURUMDA
Süper Lig'de 15. haftadan bu yana lider durumda bulunan Galatasaray, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla rağmen şampiyonluk yolunda en avantajlı takım konumunda bulunuyor.
Galatasaray, oynadığı son 2 maçta, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak toplam 5 puan kaybetti.