Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu

2023-2024 sezonunda Süper Lig'in en iyi 11'i belirlendi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladığı sezonda, takımından birçok efsane isim en iyi 11'e seçildi. Ayrıca Fenerbahçe'den de 3 oyuncu bu seçkin listede yer aldı. İşte ligin en iyi 11'i;

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu - Resim: 1

1- Muslera (Galatasaray)

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu - Resim: 2

2- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu - Resim: 3

3- Victor Nelsson (Galatasaray)

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu - Resim: 4

4- Djiku (Fenerbahçe)

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu - Resim: 5

5- Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu - Resim: 6

6- Lucas Torreira (Galatasaray)

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu - Resim: 7

7- Hajradinovic (Kasımpaşa)

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu - Resim: 8

8- Oğuz Aydın (Alanyaspor)

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu - Resim: 9

9- Mertens (Galatasaray)

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu - Resim: 10

10- Tadic (Fenerbahçe)

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu - Resim: 11

11- Icardi (Galatasaray)

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