Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu
2023-2024 sezonunda Süper Lig'in en iyi 11'i belirlendi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladığı sezonda, takımından birçok efsane isim en iyi 11'e seçildi. Ayrıca Fenerbahçe'den de 3 oyuncu bu seçkin listede yer aldı. İşte ligin en iyi 11'i;
1- Muslera (Galatasaray)
2- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
3- Victor Nelsson (Galatasaray)
4- Djiku (Fenerbahçe)
5- Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
6- Lucas Torreira (Galatasaray)
7- Hajradinovic (Kasımpaşa)
8- Oğuz Aydın (Alanyaspor)
9- Mertens (Galatasaray)
10- Tadic (Fenerbahçe)
11- Icardi (Galatasaray)