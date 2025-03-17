Spor Yazarları Fenerbahçe'nin Hezimeti İçin Ne Dedi? 'Temizlik Şart'

İBRAHİM YILDIZ – HABERTÜRK

Samsunspor karşılaşmasındaki puan kaybının tek sorumlusunun Mourinho olduğunu yazan İbrahim Yıldız, “Yorgun takımla maça başladı. Hamleler geç yapıldı. Takımın genelinde telaş vardı. Motivasyon olarak iyi hazırlanmamışlardı. Sarı-Lacivertliler adına hayal kırıklığı yaşandı. Sayısız orta, dışarı giden şutlar, gol şansının yanlarında olmayışı elbette şansızlık diye nitelenebilir. Ancak, dünya çapında bir teknik adamdan farklı bir taktik ve oyun beklemek herkesin hakkıydı” ifadelerini kullandı.