Spor Yazarları Fenerbahçe'nin Hezimeti İçin Ne Dedi? 'Temizlik Şart'
Fenerbahçe kendi evinde Samsunspor'a puan kaybederek zirve yarışında ciddi bir darbe aldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları Fenerbahçe'nin yaşadığı hezimet için dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’in 28’inci haftasında evinde Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı. Maç eksiği ile lider Galatasaray’ın 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin karşılaşmasını spor yazarları değerlendirdi. Yazarlar Mourinho’nun ilk 11 tercihlerine dikkat çeken eleştiriler getirdi.
İşte spor yazarlarının Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasına ilişkin değerlendirmeleri:
AHMET ÇAKAR – SABAH
Kaybedilen 2 puanı, Fenerbahçe için ‘şampiyonluğu etkileyecek bir puan kaybı’ olarak değerlendiren Ahmet Çakar, “Üstelik baktığımızda da aman aman gol pozisyonları yok. İlk yarıya bakıyoruz, Fenerbahçe maçı domine etti, Samsunspor rakip kaleye gidemedi. Ama bal yapmayan arı misali topu sürekli kontrolünde tutan sarı-lacivertliler tek pozisyon yakalayamadı” diye yazdı.
İLKER YAĞCIOĞLU - TAKVİM
Fenerbahçe için en büyük tehlikenin ‘Rangers deplasmanındaki 120 dakikalık oyun, sonrasında penaltılar, ortaya konan olağanüstü mücadelenin getireceği yorgunluk’ olduğunu dile getiren İlker Yağcıoğlu, “Maç boyu özellikle hücum anlamında üretmekten uzak bir Fenerbahçe izledik. Mourinho, öndeki ikiliyi Dzeko ve Talisca ile oluşturmuştu. Ama bu ikili, birbirine uyum sağlayamadı” dedi.
ENGİN VEREL – AKŞAM
Fenerbahçe’nin bulduğu pozisyonları cömertçe harcadığını vurgulayan Engin Verel, “Bu maç sadece şampiyonluğa veda maçı değildi; Fenerbahçe'ye yakışmayan birçok futbolcunun da çubukluya veda maçıydı bence...” ifadelerini kullanarak, “Yarınlar için acil bir temizlik şart...” diye yazdı.
İBRAHİM YILDIZ – HABERTÜRK
Samsunspor karşılaşmasındaki puan kaybının tek sorumlusunun Mourinho olduğunu yazan İbrahim Yıldız, “Yorgun takımla maça başladı. Hamleler geç yapıldı. Takımın genelinde telaş vardı. Motivasyon olarak iyi hazırlanmamışlardı. Sarı-Lacivertliler adına hayal kırıklığı yaşandı. Sayısız orta, dışarı giden şutlar, gol şansının yanlarında olmayışı elbette şansızlık diye nitelenebilir. Ancak, dünya çapında bir teknik adamdan farklı bir taktik ve oyun beklemek herkesin hakkıydı” ifadelerini kullandı.