Sonunda El Sıkıştı! Süper Lig'i Birbirine Katan Uğurcan Çakır'ın Yeni Maaşı Dudak Uçuklattı
Fenerbahçe'nin talip olduğu bir numaralı kaleci olan Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile devam kararı aldı. Bordo-mavililerle yeni sözleşme imzalayacak olan Uğurcan, yüzde 100'den fazla bir zam aldı.
Kaynak: Fanatik
Süper Lig 2024-2025 sezonu sonra erdiğinden beri hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin ilgilendiği söylenen, özellikle sarı-lacivertlilerin transferinde çok istekli olduğu Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, kararını verdi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "20 milyon euro verseler de yurt içine satmayacağım" dediği 29 yaşındaki file bekçisi yuvada kalıyor. 30 Haziran’da başlayan yeni sezon hazırlıklarına da katılan kaptan Uğurcan çakır ile yeni anlaşma imzalanacak.
YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ZAM
2027’de sözleşmesi sona erecek olan Uğurcan Çakır’ın kontrat süresi uzatılıp yıllık ücreti de 120 milyon TL'ye çıkarılacak. Bir önceki sezon 1.2 milyon euro civarında (yaklaşık 55 milyon TL) bir ücret alan Uğurcan'ın maaşı, 2 katın üzerine çıkacak.
Diğer yandan son dönemde yaşanan gelişmelerden rahatsız olan ve menajerinin süreci yönetme tarzından memnun olmadığı bilinen Uğurcan Çakır’ın, yaz transferinin bitiminde de menajer değişikliğine gideceği öğrenildi.