Sonunda El Sıkıştı! Süper Lig'i Birbirine Katan Uğurcan Çakır'ın Yeni Maaşı Dudak Uçuklattı

YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ZAM

2027’de sözleşmesi sona erecek olan Uğurcan Çakır’ın kontrat süresi uzatılıp yıllık ücreti de 120 milyon TL'ye çıkarılacak. Bir önceki sezon 1.2 milyon euro civarında (yaklaşık 55 milyon TL) bir ücret alan Uğurcan'ın maaşı, 2 katın üzerine çıkacak.