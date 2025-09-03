Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif

DURSUN ÖZBEK KESENİN AĞZINI AÇTI! 40 MİLYON TL ZAM YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre yönetim; 25 yaşındaki oyuncunun 100 milyon TL olan garanti ücretine 40 milyon TL seviyesinde zam yapacak. Yılmaz'ın zam teklifine sıcak baktığı ve sözleşmenin yenileneceği öğrenildi.