Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif

Galatasaray’dan tartışma konusu olan Barış Alper Yılmaz krizini bitirecek flaş bir hamle geldi. NEOM’a transfer olup olmayacağı merak konusu olan Barış Alper’e sarı-kırmızılılardan yeni bir maaş teklifi yapıldı. Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını sonuna kadar açtı. İşte Barış Alper Yılmaz’a yapılan dev tekli maaşı…

Yaz transfer dönemine damgasını vuran Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yönetiminin gündeminde. Milli yıldızı elinde tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekipten flaş bir maaş hamlesi geldi.

Barış'ı 35 milyon Euro'ya NEOM'a satmayan sarı kırmızılı kulüp, Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon Euro'luk son teklifi de yeterli bulmadı ve kabul etmedi.

DURSUN ÖZBEK KESENİN AĞZINI AÇTI! 40 MİLYON TL ZAM YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre yönetim; 25 yaşındaki oyuncunun 100 milyon TL olan garanti ücretine 40 milyon TL seviyesinde zam yapacak. Yılmaz'ın zam teklifine sıcak baktığı ve sözleşmenin yenileneceği öğrenildi.

Yapılan zamla birlikte Barış Alper’in aylık maaşı 5 milyon euro olmuş olacak.

28 GOL 22 ASİST…

Barış Alper Yılmaz, 158 maçta G.Saray forması ile sahaya çıktı. Yıldız oyuncu sarı-kırmızılılarda toplam 28 gol ve 22 asist ile takıma katkı yaptı.

