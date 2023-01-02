Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın askerlik yapmama sebebi ortaya çıktı
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında görev yapan hakem Erkan Özdamar'ın yönetimi büyük eleştiri toplamıştı. Karşılaşmanın ardından Özdamar'ın, çürük raporu aldığı için askerlikten muaf olduğu ortaya çıkmış ve bu gelişme kamuoyunda geniş yer bulmuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın yankıları sürüyor.
Müsabaka; sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivasspor cephesi maç sonunda hakem yönetimine büyük tepki göstermişti.
Hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in adı uzun süredir gündemde yer alırken, yeni bir gelişme yaşandı.
Özdamar'ın çürük raporu aldığı için askerlik yapmadığı ortaya çıkmıştı.