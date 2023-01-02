Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın askerlik yapmama sebebi ortaya çıktı

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında görev yapan hakem Erkan Özdamar'ın yönetimi büyük eleştiri toplamıştı. Karşılaşmanın ardından Özdamar'ın, çürük raporu aldığı için askerlikten muaf olduğu ortaya çıkmış ve bu gelişme kamuoyunda geniş yer bulmuştu. 

Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın askerlik yapmama sebebi ortaya çıktı - Resim: 1

 Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın yankıları sürüyor. 

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Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın askerlik yapmama sebebi ortaya çıktı - Resim: 2

Müsabaka; sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivasspor cephesi maç sonunda hakem yönetimine büyük tepki göstermişti. 

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Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın askerlik yapmama sebebi ortaya çıktı - Resim: 3

Hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in adı uzun süredir gündemde yer alırken, yeni bir gelişme yaşandı.

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Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın askerlik yapmama sebebi ortaya çıktı - Resim: 4

Özdamar'ın çürük raporu aldığı için askerlik yapmadığı ortaya çıkmıştı.

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