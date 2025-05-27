Sinan Engin Galatasaray'ın Yeni Kalecisini Duyurdu
Galatasaray'a Muslera'nın yerine gelecek isim merak konusu olurken, Sinan Engin dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. İşte detaylar...
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Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera’nın takımdan ayrılacağı kesinleşirken, transfer çalışmaları da sürüyor.
Emektar kalecinin yerine kimin geleceği merak konusu olurken, spor yorumcusu Sinan Engin, dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Engin, “Muslera takımdan ayrılıyor. Galatasaray, Eyüpspor'dan Berke Özer transferini bitirdi. Yeni sezonda Galatasaray'da” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’a bir yabancı kalecinin daha gelebileceğini kaydederken, Günay Güvenç’in de takımda kalacağını aktaran Sinan Engin, sarı-kırmızılı ekibin 3 kaleciyle sezona başlangıç yapacağını kaydetti.
Galatasaray’da takımdan 5-6 oyuncunun da ayrılacağı kaydedildi.