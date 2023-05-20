Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: Aklıma sadece o geliyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın katıldığı bir programda Arjantinli yıldızla ilgili bir itirafta bulundu.

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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: Aklıma sadece o geliyor - Resim: 1

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi attığı gollerle ve gösterdiği performansla takımının vazgeçilmezlerinden olurken taraftarların da en sevdiği oyuncular arasında yer aldı.

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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: Aklıma sadece o geliyor - Resim: 2

Yıldız oyuncunun attığı gollerden sonra stadyumda çalan "Aşkın olayım" şarkısı ise Icardi ile özdeşleşti. Taraftarlar oyuncuya olan sevgisini göstermek için stadyumda bu şarkıyı söylemeye başladı.

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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: Aklıma sadece o geliyor - Resim: 3

Son olarak o şarkının sahibi Simge Sağın, YouTube'da katıldığı bir programda itirafta bulundu.

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Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: Aklıma sadece o geliyor - Resim: 4

Sağın "Aşkın olayım" şarkısını her söylediğinde aklına Mauro Icardi geldiğini söyledi.

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