Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: Aklıma sadece o geliyor
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın katıldığı bir programda Arjantinli yıldızla ilgili bir itirafta bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi attığı gollerle ve gösterdiği performansla takımının vazgeçilmezlerinden olurken taraftarların da en sevdiği oyuncular arasında yer aldı.
Yıldız oyuncunun attığı gollerden sonra stadyumda çalan "Aşkın olayım" şarkısı ise Icardi ile özdeşleşti. Taraftarlar oyuncuya olan sevgisini göstermek için stadyumda bu şarkıyı söylemeye başladı.
Son olarak o şarkının sahibi Simge Sağın, YouTube'da katıldığı bir programda itirafta bulundu.
Sağın "Aşkın olayım" şarkısını her söylediğinde aklına Mauro Icardi geldiğini söyledi.