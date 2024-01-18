Seçil Erzan'ın yeni bir ses kaydı ortaya çıktı: Hocaya da kağıt vermiyorum, kesin alacağız parayı!

Mağdur: Rakam değişmeyecek 5 alacağız değil mi?

Seçil Erzan: Evet, çünkü uzattık.

Mağdur: Sen bize yeni rakamla bir kağıt verecek misin?

Seçil Erzan: Veririm. Mevcut kağıdın altına, bakiyesini yazar, kaşeler imzalarım.

Mağdur: Peki bu işlemler yapılıyor. Bankadan resmi bir evrak alabiliyor muyuz?

Seçil Erzan: Şimdi bakın biz hocanın işleminin içine girdiğimiz için, benim verdiğim evrak resmi evraktan daha değerli. Çarşamba günü bankadan da gidip alabileceğimiz bir evrak ancak işlem vadesi bitene kadar biz oraya girersek o kadar karı biz nasıl alıyoruz diye sorgulanır ve sorun olur.

Mağdur: Ben gizli birisi değilim adım soyadım yazıyor orada herhalde?

Seçil Erzan: Yazıyor tabi ama işlemin içinde gizli bir ISSIN kodundayız biz. O yüzden sorgulatamıyorum.

Mağdur: Yani bize resmi evrak alınsa hoca alır sadece öyle mi?

Seçil Erzan: Ya ben hocaya da resmi evrak vermiyorum. O da almıyor. Almasına gerek yok çünkü bu zamana kadar çok aldı gitti. Resmi evrak benim verdiğim o evrak zaten. Antetli kağıda değil miydi o?

Mağdur: Hayır değildi!