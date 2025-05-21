Ali Koç'u Yenebilecek Tek İsmi Açıkladı!

“Ali Koç'a karşı seçim kazanabilecek tek isim bana göre Aziz Yıldırım'dır. 10 bin fark yediğin kongreden 3-5 sene sonra bugün Fenerbahçe'nin umudu olarak senin gözünün içine bakıyorlar. Daha fazla susmaya, daha fazla durmaya hakkın yok.”