Ali Koç'u Yenebilecek Tek İsmi Açıkladı!
Fenerbahçe'de sular durulmazken, olağanüstü seçimli genel kurul talepleri artarak devam ediyor. Ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka da Başkanlık yarışında Ali Koç'u yenebilecek tek ismi açıkladı. İşte detaylar!
Kaynak: Sports Digitale
Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetimine istifa çağrıları sürerken, ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka, Ali Koç’u yenebilecek tek ismi açıkladı.
Ligde lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde şampiyonluktan uzak bir noktada yer alan Fenerbahçe’de ortalık ayağa kalktı. Kulübü seçime götürmek için imza kongre üyeleri arasında imza kampanyası başlatılırken, Ali Koç seçimin eylülde yapılacağını açıkladı.
Bu açıklamanın ardından imza sayılarında patlama yaşandığı iddia edilirken, Şansal Büyüka, sarı-lacivertli ekipte seçimde Başkan Ali Koç’u yenebilecek tek ismi açıkladı
Sports Digitale’de konuşan Büyüka, şunları söyledi:
"Gündemde hep Aziz Yıldırım var. 2 defa Ali Koç'a kaybettin kabul ama 10 bin fark yiyip seçim kaybettikten sonra bugün Fenerbahçe camiasının umudu haline gelmişsen artık susmaya, geri planda kalmaya hakkın yok. Çık, 'Adayım.' de.”
“Zaten ortadaki isimler önemli ve değerli isimler, Fenerbahçe'ye katkı sağlamış isimler ama kabul edelim ki Ali Koç hepsinin karşısında bu seçimi kazanır.”
“Ali Koç'a karşı seçim kazanabilecek tek isim bana göre Aziz Yıldırım'dır. 10 bin fark yediğin kongreden 3-5 sene sonra bugün Fenerbahçe'nin umudu olarak senin gözünün içine bakıyorlar. Daha fazla susmaya, daha fazla durmaya hakkın yok.”