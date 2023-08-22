Samsunspor-Fenerbahçe maçında statta ortaya çıkanlar gündem oldu!

Samsunspor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısı oynandığı sırada sahaya giren fare gündem olurken, 19 Mayıs Stadyumu'nda 'peygamber devesi' de objektiflere yansıdı.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçında statta ortaya çıkanlar gündem oldu! - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sahaya fare girmiş ve bir süre yeşil zeminde dolaşmıştı.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçında statta ortaya çıkanlar gündem oldu! - Resim: 2

Foto muhabirlerin görev yaptığı alanda ise farenin yanı sıra peygamber devesi de görüldü.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçında statta ortaya çıkanlar gündem oldu! - Resim: 3

Peygamber devesi, foto muhabirlerin objektiflerine yakalandı.

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Samsunspor-Fenerbahçe maçında statta ortaya çıkanlar gündem oldu! - Resim: 4

Samsunspor - Fenerbahçe maçında statta görülen fare ve peygamber devesi; futbolcuları, taraftarları ve basın mensuplarını hem şaşırttı hem de güldürdü.

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