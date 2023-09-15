Şampiyonluk araştırmasında yılın favori takımı belli oldu: Kadınlar ve erkeklerin tercihi farklı çıktı

FENERBAHÇE'Yİ KADINLAR ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYOR

Araştırma sonucunda Fenerbahçe’nin bu sene şampiyonluk favorisi olarak görüldüğü ortaya çıktı. Kadın katılımcıların erkeklere göre Fenerbahçe'yi şampiyonluğa daha yakın görmesi ise dikkatleri çekmeye devam ediyor.