Ronaldo'nun forma giymesi Konyaspor'a bağlı
Al Nassr'a transfer olan ancak henüz lisansı çıkarılmayan Cristiano Ronaldo, Konyaspor'dan gelecek haberi dört gözle bekliyor.
37 yaşındaki Cristiano Ronaldo rekor bir bedelle Al Nassr'a transfer olurken, iş birliği ve sponsorlarla birlikte yılda 200 milyon Euro gibi astronomik bir rakam kazanması bekleniyor.
Cristiano Ronaldo için geçtiğimiz günlerde imza töreni yapılsa da yıldız ismin lisansı henüz çıkarılamadı.
Yabancı kontenjanı nedeniyle kendine henüz kadroda yer bulamayan Cristiano Ronaldo'nun forma giyebilmesi için takımdan bir oyuncunun ayrılması gerekiyor.
GÖZDEN ÇIKARILAN İSİMLE KONYASPOR İLGİLENİYOR
Gözden çıkarılan isim ise Özbek futbolcu Jaloliddin Masharipov. Ronaldo'nun forma giyebilmesi için Masharipov'u elinden çıkarmak isteyen Al Nassr'a ilk teklif Konyaspor'dan geldi.