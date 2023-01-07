Ronaldo'nun forma giymesi Konyaspor'a bağlı

Al Nassr'a transfer olan ancak henüz lisansı çıkarılmayan Cristiano Ronaldo, Konyaspor'dan gelecek haberi dört gözle bekliyor.

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Ronaldo'nun forma giymesi Konyaspor'a bağlı - Resim: 1

37 yaşındaki Cristiano Ronaldo rekor bir bedelle Al Nassr'a transfer olurken, iş birliği ve sponsorlarla birlikte yılda 200 milyon Euro gibi astronomik bir rakam kazanması bekleniyor.

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Ronaldo'nun forma giymesi Konyaspor'a bağlı - Resim: 2

Cristiano Ronaldo için geçtiğimiz günlerde imza töreni yapılsa da yıldız ismin lisansı henüz çıkarılamadı. 

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Ronaldo'nun forma giymesi Konyaspor'a bağlı - Resim: 3

Yabancı kontenjanı nedeniyle kendine henüz kadroda yer bulamayan Cristiano Ronaldo'nun forma giyebilmesi için takımdan bir oyuncunun ayrılması gerekiyor. 

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Ronaldo'nun forma giymesi Konyaspor'a bağlı - Resim: 4

GÖZDEN ÇIKARILAN İSİMLE KONYASPOR İLGİLENİYOR

Gözden çıkarılan isim ise Özbek futbolcu Jaloliddin Masharipov. Ronaldo'nun forma giyebilmesi için Masharipov'u elinden çıkarmak isteyen Al Nassr'a ilk teklif Konyaspor'dan geldi. 

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