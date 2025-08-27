Roma Masadan Kalktı Beşiktaş’a Müjdeli Haber Geldi! 130 Milyon Euroluk Gol Makinesi Hayırlı Uğurlu Olsun
Transfer döneminin bomba ekiplerinden olan Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Stoper bölgesine takviyelerde bulunan siyah-beyazlı ekip, İngiliz yıldız için tekrardan masaya oturdu. Roma’nın masadan kalkmasıyla tekrardan ağırlığını koyan Kara Kartal, 130 milyon euroluk gol makinesini İstanbul’a getiriyor. İşte sürpriz transferin detayları…
Kaynak: Fotomaç
Beşiktaş’ta transfer mesaisi sürüyor. Norveçli teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer’in talimatlarına göre takıma ek takviyede bulunmak isteyen siyah-beyazlı yönetimde öncelikli hedef forvet hattı. Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Touré, Rıdvan Yılmaz, Tammy Abraham, David Jurásek ve Orkun Kökçü gibi isimleri kadrosuna katan Kara Kartal, 130 milyon euroluk gol makinesini İstanbul’a getirecek.
BEŞİKTAŞ’A 130 MİLYON EUROLUK GOL MAKİNESİ
Fotomaç'ın haberine göre; Kartal, İngiliz devi Manchester United formasını terleten İngiliz golcü Jadon Sancho'ya kancayı taktı. Siyah-Beyazlı ekibin, 25 yaşındaki İngiliz golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.
ROMA TRANSFER MASASINDAN KALKTI
Özellikle İtalya devi Roma’nın Sancho transferinde masadan kalkması siyah-beyazlı yönetimin elini daha da güçlendirmiş durumda.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon United forması altında görev aldığı 42 karşılaşmada 5 gol 10 asiste imza attı.
Siyah-Beyazlı ekibin, İngiliz golcünün transferi konusunda oldukça ısrarcı olduğu iddia edildi. Yıldız golcü için bugüne dek toplamda en yüksek bonservis bedeli olarak 130 milyon euroyu gördü.