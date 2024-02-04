Rıdvan Dilmen'den TFF'ye 'Fenerbahçe ve Galatasaray' talebi: İki takım için de adil bir...
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 2-0'lık Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi. Dilmen ayrıca TFF'ye Galatasaray ve Fenerbahçe için fikstür çağrısında bulundu.
Trendyol Süper Lig’in 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler, 42. dakikada Cengiz Ünder, 90+5’te Batshuayi’nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve yeniden birinciliğe yükseldi.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin galibiyetini yorumladı. Dilmen ayrıca TFF’ye fikstür çağrısında bulundu.
Antalyaspor maçında sahanın yıldızının İsmail Yüksek olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, Dzeko’nun da maçın en iyilerinden biri olduğunu kaydetti.
Şampiyonluk mücadelesindeki fikstür hakkında konuşan Dilmen şunları söyledi:
“Şampiyonluk mücadelesinde iki takım için de adil bir fikstür oluşturulmasını talep ediyorum. Çünkü önce çıkan da sonra çıkan da çok fazla stres yaşıyor.”
Dilmen, İrfan Can Kahveci'nin kariyer sezonunu geçirmesine rağmen yedek kalabildiğini vurguladı.
Ünlü yorumcu İsmail Kartal ve Okan Buruk'un hakkının fazlasıyla verilmesi gerektiğini belirtti.