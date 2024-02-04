Rıdvan Dilmen'den TFF'ye 'Fenerbahçe ve Galatasaray' talebi: İki takım için de adil bir...

Şampiyonluk mücadelesindeki fikstür hakkında konuşan Dilmen şunları söyledi:

“Şampiyonluk mücadelesinde iki takım için de adil bir fikstür oluşturulmasını talep ediyorum. Çünkü önce çıkan da sonra çıkan da çok fazla stres yaşıyor.”